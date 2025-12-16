Logo
Košarac: Konakovićeva tvrdnja o izborima klasična neutemeljena nebuloza

16.12.2025

18:00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je danas da niko drugi, osim naroda Republike Srpske, neće birati predsjednika Republike Srpske i da je na sceni ozbiljan napad na demokratiju u Srpskoj i BiH.

Ističući da se za ove izbore ne može reći da su bili praznik demokratije jer su nametnuti, Košarac je rekao da niko, pa ni ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, nema pravo da kaže da su pokradeni.

On je naveo da je Konakovićeva tvrdnja "klasična neutemeljena nebuloza, ali svjesno ofarbana određenim bojama u rukama Kristijana Šmita".

"Prihvata narativ da je nešto pokradeno u Republici Srpskoj, to je sramno", izjavio je Košarac nakon sjednice Savjeta ministara i dodao da Konaković nije iznio niti jedan dokaz za takvu izjavu.

igor dodik

Republika Srpska

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

Ukazujući na brojna nastojanja da se kontaminira izborni proces u Srpskoj, Košarac je rekao da i nezakonito izabrana Centralna izborna komisija BiH prihvata narative i zadatke Šmita i nekih drugih izdajući naredbe za ponavljanje određenih procesa na pojedinim glasačkim mjestima, iako na njima nije bilo niti jednog prigovora članova biračkog odbora ili političkih partija.

"To govori o potrebi da neko drugi bira predsjednika Republike Srpske. Taj film se sigurno neće gledati, bez obzira koliko neko mislio da ima autoritet ili neku lažnu ulogu u BiH. To je ozbiljan napad na demokratiju u Republici Srpskoj i BiH", naglasio je Košarac, koji je i član Predsjedništva SNSD-a.

On je poručio Konakoviću da je bolje da se posveti stranačkom angažmanu u Federaciji BiH, jer će na narednim izborima biti na nivou sadašnje pozicije SNSD-a u tom entitetu.

