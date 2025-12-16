Logo
Štrajk zdravstvenih radnika se nastavlja, propao pokušaj dogovora

SRNA

16.12.2025

16:27

Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора
Foto: Pexels

Štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu /HNK/ biće nastavljen jer ni danas nije postignut dogovor o povećanju plata između kantonalnog Sindikata zdravstvenih radnika i Vlade.

Portparol kantonalne Vlade Pero Pavlović rekao je novinarima da je Vlada na prošlom sastanku ponudila Sindikatu 27 miliona KM za povećanje plata za dvije godine, ali su od sindikalaca dobili novu ponudu koju Vlada smatra neprihvatljivom.

Prema njegovim riječima, Sindikat je ponudio da plata zaposlenima sa srednjom stručnom spremom, odnosno sestrama, bude povećana sa 1.382 KM na 1.534, a danas su ponuđena dva prijedloga "teška" oko 50 miliona KM na godišnjem nivou.

"Jasno je da bi takav prijedlog doveo do kolapsa i da je to nemoguće ostvariti", rekao je Pavlović i dodao da je nemoguće ići iznad 27 miliona KM.

Dalibor Vuković je u ime Sindikata zdravstvenih radnika HNK rekao da im je i danas ponuđen isti iznos, ali da oni traže izdašnije ponude koje treba da budu u skladu sa standardima života.

On smatra da povećanje medicinskim sestrama mora biti najmanje 250 KM, te da ta suma treba da prati i ostale radnike.

"Štrajk zdravstvenih radnika se nastavlja u punom kapacitetu. To je oružje koje mi držimo, naše pravo po Zakonu o radu. Na Vladi je da nađe povoljnu ponudu", istakao je Vuković.

Napomenuo je da se zahtjevi ljekara ispunjavaju i da se, kako je rekao, krije koliko miliona ide za taj sindikat jer iz Vlade ne žele da preciziraju.

Vuković je naveo da su upozorili na to da je ljekarima povećan koeficijent za 0,50 KM i da to isto traže i ostali radnici jer bi, kako je naveo, sve drugo bila diskriminacija.

Vuković je rekao da su prije današeg sastanka dostavili Vladi zaključak Skupštine reprezentativnih sindikata Univerzitetske kliničke bolnice kojim su ponudili dva načina na koji bi se mogao postići i potpisati kolektivni ugovor.

"Međutim, posljednji zaključak na ovom sastanku je bio da će ekonomske službe razmotriti naše zahtjeve i vidjeti koliko to košta", izjavio je Vuković.

Štrajk

zdravstveni radnici

HNK

