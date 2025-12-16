Dojava o bombi na sarajevskom aerodromu: U toku evakuacija putnika i osoblja

Izvor:
n1info.ba
16.12.2025
09:13
Komentari:0
Međunarodni aerodrom u Sarajevu jutros je blokiran zbog dojave o bombi.
Prema informacijama kojima raspolaže N1, zbog dojave o bombi koja je navodno postavljena na sarajevskom aerodromu, zgrada je blokirana.
Trenutno nisu dozvoljeni ulasci, a putnici i osoblje se evakuišu.
Svijet
Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane
Takođe, na zvaničnoj stranici aerodroma nisu dostupne informacije o dolascima i odlascima letova, koje se inače redovno ažuriraju.
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
08
10
03
09
59
09
54
Trenutno na programu