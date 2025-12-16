Logo
Dojava o bombi na sarajevskom aerodromu: U toku evakuacija putnika i osoblja

16.12.2025

09:13

Дојава о бомби на сарајевском аеродрому: У току евакуација путника и особља

Međunarodni aerodrom u Sarajevu jutros je blokiran zbog dojave o bombi.

Prema informacijama kojima raspolaže N1, zbog dojave o bombi koja je navodno postavljena na sarajevskom aerodromu, zgrada je blokirana.

Trenutno nisu dozvoljeni ulasci, a putnici i osoblje se evakuišu.

Поплава вода водостај

Svijet

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

Takođe, na zvaničnoj stranici aerodroma nisu dostupne informacije o dolascima i odlascima letova, koje se inače redovno ažuriraju.

