Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

Извор:

Телеграф

15.12.2025

22:28

Коментари:

0
У три предграђа јужног дијела америчког града Сијетла данас је наређена хитна евакуација након што је брана попустила, изазвавши озбиљне поплаве након недјеље дана обилних киша.

Наредба о евакуацији, коју је издао округ Кинг у држави Вашингтон, обухватила је домове и предузећа источно од ријеке Грин у градовима Кент, Рентон, Оберн и Таквила.

Служба за националну временску прогнозу издала је упозорење о могућим поплавама за око 47.000 људи, упозоривши да су услови опасни и да би приступни путеви могли бити потпуно затворени било ког тренутка, преноси Сан Францисцо Цхроницле.

"Ако се налазите у ниским подручјима дуж насипа ријеке Грин, требало би одмах да се преселите на више мјесто. Дјелујте брзо да бисте заштитили свој живот", наводи се у упозорењу.

Канцеларија за ванредне ситуације округа Кинг позвала је становнике да "иду сјеверно или јужно од евакуисаног подручја, даље од поплавних вода".

Евакуисано подручје налазило се око 20 минута вожње јужно од центра Сијетла и око пет километара источно од међународног аеродрома Сијетл-Такома.

Поплаве су услиједиле након дана тешких киша које су натјерале на евакуацију десетине хиљада људи и изазвале бројне акције спасавања широм западног Вашингтона.

Коментари (0)
