Opasno klizište ugrozilo kuće: Naređena hitna evakuacija

Zbog veoma obilnih padavina na zapadu Sjeverne Makedonije, u selu Šipkovica došlo je do velikog klizišta, koje ugrožava živote mještana.

Prema navodima nadležnih, četiri stambene kuće su direktno ugrožene zbog klizišta, zbog čega je naređena evakuacija ljudi koji u tim domovima žive.

Timovi Sektora za vanredne situacije, kao i brojne druge službe u Tetovu su odmah alarmirane i izašle su na teren da procijene situaciju.

Kako se navodi, Krizni štab opštine Tetovo preduzima sve neophodne mjere da zaštiti stanovništvo sela Šipkovica i intenzivno se prati situacija na terenu.

"Apeluje se na građane da prate uputstva nadležnih službi i institucija, kao i da zaobilaze područje gdje je došlo do klizišta zbog svoje bezbjednosti, kao i zbog opasnosti da se izazove dodatna erozija i pomjeranje klizišta", navode nadležni.