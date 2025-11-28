Logo
Opasno klizište ugrozilo kuće: Naređena hitna evakuacija

Izvor:

Telegraf

28.11.2025

08:25

Komentari:

0
Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација
Foto: Pixabay

Zbog veoma obilnih padavina na zapadu Sjeverne Makedonije, u selu Šipkovica došlo je do velikog klizišta, koje ugrožava živote mještana.

Prema navodima nadležnih, četiri stambene kuće su direktno ugrožene zbog klizišta, zbog čega je naređena evakuacija ljudi koji u tim domovima žive.

Timovi Sektora za vanredne situacije, kao i brojne druge službe u Tetovu su odmah alarmirane i izašle su na teren da procijene situaciju.

Пензионери

Srbija

Ko ne mora da prekine radni odnos zbog penzije

Kako se navodi, Krizni štab opštine Tetovo preduzima sve neophodne mjere da zaštiti stanovništvo sela Šipkovica i intenzivno se prati situacija na terenu.

"Apeluje se na građane da prate uputstva nadležnih službi i institucija, kao i da zaobilaze područje gdje je došlo do klizišta zbog svoje bezbjednosti, kao i zbog opasnosti da se izazove dodatna erozija i pomjeranje klizišta", navode nadležni.

