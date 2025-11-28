Normalizovan saobraćaj preko Romanije

Normalizovano je odvijanje saobraćaja na putnom pravcu Sarajevo-Rogatica, preko Romanije i više nije na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a napominju da se na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj odvija usporeno.

Svijet Orban danas u posjeti Moskvi

U nižim predjelima, kolovozi su pretežno mokri i klizavi, pa se vozačima skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Iz AMS podsjećaju na obavezu posjedovanja zimske opreme.