Teolog objašnjava ko može biti oslobođen Božićnog posta

28.11.2025

07:56

Црква крст православље вјера
Foto: ATV BL

Srećan i Bogom blagosloven početak Božićnog posta koji je počeo danas, a koji traje 40 dana.

Post ima dvije strane, duhovnu i tjelesnu, podsjeća u razgovoru za Kurir teolog i veoručitelj Aleksandar Đurđević.

астронаут

Nauka i tehnologija

Astronaut iz Njemačke će prvi iz Evrope putovati na Mjesec

- Tjelesni post je uzdržavanje od izvjesnih jela, duhovni post podrazumijeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, djela, želja... Čovjek je u isto vrijeme i duhovno i tjelesno biće i potrebno je da se čovjek brine ne samo o svom tijelu, nego i o svojoj duši. Tijelo njegujemo, hranimo, iznuravamo fizičkim vježbama zarad boljeg osjećaja, provodimo sate u teretani, a bude nam teško da odvojimo sat vremena nedeljno za liturgiju kada je u pitanju duša - napominje.

Đurđević ističe da post nije cilj sam po sebi, već je sredstvo ka cilju.

- Kao vjeroučitelj ne mogu da nalažem kako će neko da posti, za svako pitanje šta se smije, a šta ne smije da jede, je najbolje pitati duhovnika. Trudnice i dojilje su u blagoslovenom stanju, nose ili su na svijet već donijele novi život, njeno tijelo treba da hrani bebu i shodno tome trudnice i dojilje uzimaju hranu koju im preporuči doktor, makar ona bila i mrsna - naglasio je vjeroučitelj za Kurir i dodao da žene u tim periodima ne smiju biti slabe tijelom, te da će svaki sveštenik to blagosloviti.

Od posta su oslobođeni i fizički radnici, kao i bolesnici.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Donio sam odluku

- Svako od nas je individua za sebe i kao takvi ne možemo da postimo svi isto. Mi ne možemo da postimo isto kao radnik na skeli, on mora da bude pun energije. Ukoliko se nekome desi da se omrsi tokom posta, post ne treba prekidati, već nastaviti. Kada bismo se na ulici sapleli i pali šta bismo uradili, ustali i nastavili dalje, tako isto kada se slučajno omrsimo, ne treba se previše opeterećivati i treba nastaviti post, može se obratiti svešteniku i reći mu šta se desilo i on će nam reći šta dalje da radimo. Uz blagoslov sveštenika oni mogu biti oslobođeni posta, a isto tako mogu biti pričešćeni.

Tagovi:

Božićni post

pravoslavlje

