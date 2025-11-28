Hapšenje u Zagrebu: Muškarac (34) iskorištavao dijete za pornografiju

28.11.2025
07:38
Komentari:0
Zagrebačka policija uhapsila je 34-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje dva teška krivična djela na štetu djeteta iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece s pornografijom.
Sumnja se da je muškarac krivična djela počinio ove godine putem društvene mreže na štetu jednog djeteta sa šireg zagrebačkog područja.
Nakon kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, dok je Opštinskom kaznenom državnom tužilaštvu za mlade u Zagrebu podnesen poseban izvještaj, stoji u saopštenju zagrebačke policije.
Iz policije su ovom prilikom naglasili kako aktivno rade na otkrivanju kažnjivih ponašanja usmjerenih protiv najranjivijih grupa te su uputili važan apel roditeljima.
Savjetuju da, u smislu samozaštitnog ponašanja, prate aktivnosti i komunikaciju svoje djece na internetu te da ih upozore da ne dijele sadržaje sa nepoznatim osobama.
"Roditelji, budite sigurni da vaše dijete razumije osnove bezbjednosti i privatnosti na internetu!" poručuju iz zagrebačke policije, a prenosi "24Sedam".
