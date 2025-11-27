U Sloveniji stupa na snagu tzv. Šutarov zakon

Zakon o hitnim mjerama za obezbjeđivanje javne bezbjednosti, odnosno tzv. Šutarov zakon, stupa danas na snagu, a on, između ostalog predviđa da policija, do donošenja sistemskog zakona, može bez sudskog naloga da uđe u stan, druge prostorije ili vozilo i po potrebi obavi pregled, ali ne i pretres, kao i da, ako je potrebno može da uđe i primjenom sile.

Kako prenosi Televizija Slovenija, Zakon utiče na oblasti krivičnog, sudskog, socijalnog i drugog zakonodavstva i njime se sitna krađa i oštećenje tuđe imovine mijenjaju iz krivičnih djela u prekršaje.

Šutarov zakon donosi nova ovlaštenja slovenačkoj policiji na bezbjednosno rizičnim područjima, uključujući korištenje tehničkih sredstava za fotografisanje, audio i video snimanje u situacijama kada je ugrožen život ljudi, imovina ili postoji vjerovatnoća takve ugroženosti, prenosi Radio-televizija Slovenije.

Bezbjednosno rizično područje određuje direktor policijske uprave ili generalni direktor policije, na osnovu objektivnih i provjerljivih pokazatelja, poput stope kriminaliteta.

Nadzor se određuje pisanim nalogom, po pravilu na period ne duži od tri mjeseca.

Policija je dužna da nalog u roku od 24 sata uputi istražnom sudiji okružnog suda, koji može da ga potvrdi ili poništi.

Generalni direktor slovenačke Policije Damjan Petrič najavio je da će prvo bezbjednosno rizično područje uskoro biti proglašeno.

Propis donosi i više kazne za nasilništvo, pojednostavljuje privremeno oduzimanje imovine, izvršenje nad novčanim socijalnim primanjima i predviđa posebne mjere u slučajevima maloljetnih roditelja.

Šutarov zakon uvodi i promjene kod manjih krivičnih djela - male krađe i oštećenje tuđe stvari više neće biti krivična djela, već prekršaji.

- Svi otvoreni postupci za ova krivična djela biće obustavljeni pred sudovima, a neriješene krivične prijave tužilaštva moraće da odbace. To znači masovnu dekriminalizaciju i nemogućnost sankcionisanja povratnika, što je suprotno cilju zakonodavca - izjavila je generalna državna tužiteljka Katarina Bergant.

Prethodno je, 18. novembra, slovenački parlament odobrio zakon, koji prema navodima kritičara i medija, tretira cijelu romsku manjinu "kao bezbjednosnu prijetnju", a policiji dodjeljuje ovlašćenja za racije i nadzor prebivališta u tzv. označenim područjima bezbjednosnog rizika

Takozvani Šutarov zakon, nazvan po Alešu Šutaru, koji je ubijen u sukobu sa 21-godišnjim Romom kada je došao u noćni klub nakon poziva u pomoć koji je dobio od svog sina.

Ovaj prošlomjesečni incident sa smrtnim ishodom ispred kluba Lokalpatriot u Novom Mestu na jugu Slovenije doveo je do velikih uličnih protesta, raspoređivanja policije u romskim naseljima i ostavke dva ministra.

Premijer Slovenije Robert Golob iz Slobodarske partije, stranke lijevog centra, obećao je nove, snažnije bezbjednosne mjere koje je opisao kao potez koji nije uperen protiv određene etničke grupe već protiv samog kriminala.