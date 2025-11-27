Logo
Large banner

U Sloveniji stupa na snagu tzv. Šutarov zakon

Izvor:

SRNA

27.11.2025

11:16

Komentari:

0
У Словенији ступа на снагу тзв. Шутаров закон
Foto: Pexels

Zakon o hitnim mjerama za obezbjeđivanje javne bezbjednosti, odnosno tzv. Šutarov zakon, stupa danas na snagu, a on, između ostalog predviđa da policija, do donošenja sistemskog zakona, može bez sudskog naloga da uđe u stan, druge prostorije ili vozilo i po potrebi obavi pregled, ali ne i pretres, kao i da, ako je potrebno može da uđe i primjenom sile.

Kako prenosi Televizija Slovenija, Zakon utiče na oblasti krivičnog, sudskog, socijalnog i drugog zakonodavstva i njime se sitna krađa i oštećenje tuđe imovine mijenjaju iz krivičnih djela u prekršaje.

Радослав Гајанин

Republika Srpska

Gajanin: Počastvovani dobrim odnosima Srpske i Mađarske

Šutarov zakon donosi nova ovlaštenja slovenačkoj policiji na bezbjednosno rizičnim područjima, uključujući korištenje tehničkih sredstava za fotografisanje, audio i video snimanje u situacijama kada je ugrožen život ljudi, imovina ili postoji vjerovatnoća takve ugroženosti, prenosi Radio-televizija Slovenije.

Bezbjednosno rizično područje određuje direktor policijske uprave ili generalni direktor policije, na osnovu objektivnih i provjerljivih pokazatelja, poput stope kriminaliteta.

Nadzor se određuje pisanim nalogom, po pravilu na period ne duži od tri mjeseca.

Миња Шурлан

Ekonomija

Priznanje banjalučkoj turističkoj organizaciji na sajmu u Novom Sadu

Policija je dužna da nalog u roku od 24 sata uputi istražnom sudiji okružnog suda, koji može da ga potvrdi ili poništi.

Generalni direktor slovenačke Policije Damjan Petrič najavio je da će prvo bezbjednosno rizično područje uskoro biti proglašeno.

Propis donosi i više kazne za nasilništvo, pojednostavljuje privremeno oduzimanje imovine, izvršenje nad novčanim socijalnim primanjima i predviđa posebne mjere u slučajevima maloljetnih roditelja.

Šutarov zakon uvodi i promjene kod manjih krivičnih djela - male krađe i oštećenje tuđe stvari više neće biti krivična djela, već prekršaji.

Полиција Аустрија

Region

Nestala popularna influenserka: Momak, njegov brat i očuh privedeni

- Svi otvoreni postupci za ova krivična djela biće obustavljeni pred sudovima, a neriješene krivične prijave tužilaštva moraće da odbace. To znači masovnu dekriminalizaciju i nemogućnost sankcionisanja povratnika, što je suprotno cilju zakonodavca - izjavila je generalna državna tužiteljka Katarina Bergant.

Prethodno je, 18. novembra, slovenački parlament odobrio zakon, koji prema navodima kritičara i medija, tretira cijelu romsku manjinu "kao bezbjednosnu prijetnju", a policiji dodjeljuje ovlašćenja za racije i nadzor prebivališta u tzv. označenim područjima bezbjednosnog rizika

Takozvani Šutarov zakon, nazvan po Alešu Šutaru, koji je ubijen u sukobu sa 21-godišnjim Romom kada je došao u noćni klub nakon poziva u pomoć koji je dobio od svog sina.

Ovaj prošlomjesečni incident sa smrtnim ishodom ispred kluba Lokalpatriot u Novom Mestu na jugu Slovenije doveo je do velikih uličnih protesta, raspoređivanja policije u romskim naseljima i ostavke dva ministra.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Počasni doktorat izraz dubokog poštovanja Srpske prema Mađarskoj

Premijer Slovenije Robert Golob iz Slobodarske partije, stranke lijevog centra, obećao je nove, snažnije bezbjednosne mjere koje je opisao kao potez koji nije uperen protiv određene etničke grupe već protiv samog kriminala.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

zakon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лукашенко се обратио Зеленском: Сада имаш Одесу и Николајев, а можеш их ускоро изгубити

Svijet

Lukašenko se obratio Zelenskom: Sada imaš Odesu i Nikolajev, a možeš ih uskoro izgubiti

3 h

0
Национална гарда

Svijet

FBI istražuje pucnjavu u Vašingtonu kao potencijalni čin terorizma

3 h

0
Школа, учионица

Srbija

Haos ispred škole: Otac upao u dvorište i tukao đake

3 h

0
Познати глумац умро након пада

Kultura

Poznati glumac umro nakon pada

3 h

0

Više iz rubrike

Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени

Region

Nestala popularna influenserka: Momak, njegov brat i očuh privedeni

3 h

0
Због олујног вјетра бројна ограничења у вожњи

Region

Zbog olujnog vjetra brojna ograničenja u vožnji

5 h

0
Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера

Region

Poznato šta su jeli đaci koji su se otrovali u školi: Među njima i sin premijera

5 h

0
Вјесник Загреб

Region

Za rušenje ''Vjesnika'' potrebne stotine kilograma eksploziva: Objekat će nestati za manje od 30 sekundi

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

11

Prijedorčanin koji je prijetio kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner