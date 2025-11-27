Logo
Poznati glumac umro nakon pada

27.11.2025

10:42

Познати глумац умро након пада
Foto: Pixabay

Glumac Toni Germano preminuo je jutros u 55. godini nakon tragičnog pada sa krova svoje kuće u Sao Paulu.

Vijest je potvrdio njegov tim za Spleš.

Nesreća tokom renoviranja porodične kuće

Germano je posljednjih nekoliko ned‌jelja živio u staroj porodičnoj kući svojih roditelja, gd‌je je sam nadgledao radove na renoviranju.

Prema informacijama datim Splešu, on se popeo na plafon da provjeri napredak radova, ali je izgubio ravnotežu i pao. Uprkos brzoj reakciji, ljekari nisu imali drugog izbora nego da ga proglase mrtvim.

Porodica

Muška i ženska imena koja djeci donose sreću i zaštitu

Glumac je živio sam i nije imao d‌jece. Vratio se u kuću svojih roditelja prije manje od mjesec dana, posvećen njenoj reorganizaciji i renoviranju.

Mjesto i vrijeme sahrane

Sahrana će se održati danas, 27. novembra, u 8 časova po lokalnom vremenu, na groblju Boske da Paz u Varhem Grande Plejlista:

Tri decenije umjetničkog rada

Tokom svoje 30-godišnje karijere, Toni Džermano je izgradio svoju reputaciju prvenstveno na sceni. Igrao je u velikim mjuziklima i produkcijama, uključujući:

- Fantom iz opere (2006)

- Mis Sajgon (2008)

- Džekil i Hajd - Doktor i čudovište (2010)

- Violinista na krovu (2012)

Publika ga je poznavala i po radu na sinhronizaciji brojnih filmova i serija, gd‌je je svojim prepoznatljivim glasom obilježio nezaboravne likove, prenosi b.92.

