Poznati glumac umro nakon pada

Izvor:
B92
27.11.2025
10:42
Komentari:0
Glumac Toni Germano preminuo je jutros u 55. godini nakon tragičnog pada sa krova svoje kuće u Sao Paulu.
Vijest je potvrdio njegov tim za Spleš.
Nesreća tokom renoviranja porodične kuće
Germano je posljednjih nekoliko nedjelja živio u staroj porodičnoj kući svojih roditelja, gdje je sam nadgledao radove na renoviranju.
Prema informacijama datim Splešu, on se popeo na plafon da provjeri napredak radova, ali je izgubio ravnotežu i pao. Uprkos brzoj reakciji, ljekari nisu imali drugog izbora nego da ga proglase mrtvim.
Porodica
Muška i ženska imena koja djeci donose sreću i zaštitu
Glumac je živio sam i nije imao djece. Vratio se u kuću svojih roditelja prije manje od mjesec dana, posvećen njenoj reorganizaciji i renoviranju.
Sahrana će se održati danas, 27. novembra, u 8 časova po lokalnom vremenu, na groblju Boske da Paz u Varhem Grande Plejlista:
Tokom svoje 30-godišnje karijere, Toni Džermano je izgradio svoju reputaciju prvenstveno na sceni. Igrao je u velikim mjuziklima i produkcijama, uključujući:
- Fantom iz opere (2006)
- Mis Sajgon (2008)
- Džekil i Hajd - Doktor i čudovište (2010)
- Violinista na krovu (2012)
Publika ga je poznavala i po radu na sinhronizaciji brojnih filmova i serija, gdje je svojim prepoznatljivim glasom obilježio nezaboravne likove, prenosi b.92.
Porodica
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Republika Srpska
3 h2
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
40
13
37
13
33
13
15
13
07
Trenutno na programu