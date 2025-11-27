Logo
Mekoli Kalkin promijenio ime: Poznato kako se Kevin iz filma "Sam u kući" sada zove

27.11.2025

09:04

Glumac Mekoli Kalkin je otkrio da je promijenio svoje zvanično ime, ispoštovavši rezultate ankete koju je sproveo 2018. godine na Iksu.

Voljeni Kevin Mekalister iz filma "Sam u kući" poznat je po svojim duhovitim objavama na društvenim mrežama, a 2018. godine pokrenuo je anketu u kojoj su fanovi mogli da odluče o njegovom novom srednjem imenu. Kao pobjednik je izglasan prijedlog „Mekoli Kalkin“, a glumac je otkrio da je to ime zaista i ozvaničio.

„Moje ime je Mekoli Mekoli Kalkin Kalkin“, rekao je on tokom sesije pitanja i odgovora na događaju „A Nostalgic Night With Macaulay Culkin“ prošle subote, u Kongresnom i zabavnom centru Long Bič u Kaliforniji.

Tokom događaja, o kojem je izvjestio časopis People, podsjetio je publiku i na druge opcije, među kojima su bile „The McRib Is Back“ i „Kiran“, kao posveta njegovom bratu, zvijezdi serije Succession.

voznja auto volan

Region

Zbog olujnog vjetra brojna ograničenja u vožnji

„Mekoli Kiran Kalkin. To bi bilo sjajno. Volim svog brata. Nas dvojica zajedno imamo tačno jednog Oskara“, našalio se, aludirajući na nagradu koju je Kiran osvojio za film A Real Pain ranije ove godine.

Govoreći o pobjedničkom prijedlogu, objasnio je: „Na kraju je izglasan predlog ‘Mekoli Kalkin’, tako da se sada zovem Mekoli Meakoli Kalkin Kalkin. Ako mi neko priđe na aerodromu i pita: ‘Izvinite, da li ste vi Mekoli Kalkin?’, mogu da odgovorim: ‘Pa, Mekoli Kalkin mi je srednje ime.’“ Zaključio je: „Sve sam to uradio zbog te jedne šale.“

Kalkin je kao jdečji glumac bio jedna od najvećih filmskih zvezda devedesetih, prije nego što se povukao iz javnosti početkom svojih tinejdžerskih godina. Posljednjih godina prigrlio je nostalgiju koja okružuje film "Sam u kući", pa se tako pojavio u Gugl reklamama u kojima odaje počast svojoj čuvenoj ulozi.

U planu ima i druge projekte, uključujući ulogu u drugoj sezoni serije Fallout, a njegov lik „ludog genija“ predstavljen je u najnovijem trejleru, piše NME.

