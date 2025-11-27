Logo
MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

27.11.2025

08:50

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje danas taktičku vježbu u Banjaluci, na području naselja Kuljani, Barlovci, Bukovica i Ramici.

Taktička vježba počela je u 7.30 časova i trajaće do 15.30 časova, te će biti nastavljena od 20 do 6 časova ujutro.

Iz MUP-a je saopšteno da bi navedena vježba mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, ali da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Teška saobraćajna nesreća, poginule četiri osobe

Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije.

