MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

27.11.2025
08:50
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje danas taktičku vježbu u Banjaluci, na području naselja Kuljani, Barlovci, Bukovica i Ramici.
Taktička vježba počela je u 7.30 časova i trajaće do 15.30 časova, te će biti nastavljena od 20 do 6 časova ujutro.
Iz MUP-a je saopšteno da bi navedena vježba mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, ali da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Hronika
Teška saobraćajna nesreća, poginule četiri osobe
Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije.
Najnovije
Najčitanije
13
53
13
52
13
49
13
40
13
37
Trenutno na programu