MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

Taktička vježba počela je u 7.30 časova i trajaće do 15.30 časova, te će biti nastavljena od 20 do 6 časova ujutro.

Iz MUP-a je saopšteno da bi navedena vježba mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, ali da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije.