Ovaj auto košta oko 800 evra i troši manje nego što mislite

Na domaćem tržištu polovnih automobila posljednjih mjeseci primjećuje se neobičan trend u kojem mnogi traže nekada popularni "reno lagunu", kako zbog cijene, tako i zbog kvaliteta.

"Reno laguna", nekadašnja porodična limuzina srednje klase, ponovo ulazi u fokus kupaca, i to po cijeni koja često ne prelazi 800 evra.

Automobil koji je u vrijeme svog izlaska važio za ozbiljnog konkurenta njemačkim modelima danas se prodaje za iznos koji je do prije nekoliko godina bio rezervisan za gradske mini-automobile. Upravo ta kombinacija niske cijene, komfora i solidne potrošnje goriva razlog je zbog kog Lagunu sve češće viđamo na oglasima sa oznakom "brzo prodato".

Glavni adut ovog modela leži u dizel motorima, naročito varijantama 1.9 dCi i starijim 2.2 dTi, koji su poznati po tome da na otvorenom putu troše i ispod pet litara na sto kilometara.

U realnim uslovima gradske vožnje potrošnja ostaje u granicama razumnog, što je za današnje cijene goriva presudan faktor. Mnogi vozači ističu da se "laguna", uprkos godinama, ponaša stabilno na dužim relacijama i da bez problema podnosi svakodnevnu upotrebu, što je čini atraktivnom za one kojima je potreban pouzdan automobil za posao ili putovanja.

Iako se radi o vozilu starijem od dve decenije, "laguna" i dalje nudi nivo udobnosti koji se rijetko sreće u ovom cjenovnom rangu. Prostrana unutrašnjost, mekano vješanje i solidna zvučna izolacija daju joj prednost u odnosu na manje i jednostavnije modele koji se takođe nude za sličan novac.

Upravo zato mnogi kupci su spremni da zažmire na estetske nedostatke ili sitna ulaganja, računajući da za relativno malo novca dobijaju automobil koji je i dalje prijatan za vožnju.

Naravno, kupovina "lagune" za 800 evra zahtijeva oprez i dobru provjeru tehničkog stanja, jer su u opticaju primjerci sa velikom kilometražom. Ipak, kada se pronađe očuvan primjerak, ovaj "reno" se pokazuje kao racionalan izbor u vremenu kada je svaki dinar važan.

Niska potrošnja goriva, povoljni delovi i udobnost koju nudi objašnjavaju zašto se "laguna" tiho, ali sigurno, vraća na puteve Srbije i zašto je mnogi nazivaju jednim od najisplativijih polovnih automobila u svom cijenovnom razredu, prenosi Informer.