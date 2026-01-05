Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

Iako mnogi vozači razviju sopstvene "brze metode" čišćenja, nepravilno uklanjanje snijega može dovesti do oštećenja vozila, ali i do ozbiljnih bezbjednosnih problema u saobraćaju. Postoje, međutim, efikasni i sigurni načini da se automobil očisti prije polaska na put.

U nastavku su četiri osnovna savjeta koja pomažu da se snijeg i led uklone pravilno, bez rizika po vozilo i druge učesnike u saobraćaju.

1. Prvo uključite grijače i provjerite auspuh

Prije nego što počnete sa bilo kakvim fizičkim uklanjanjem snijega, važno je provjeriti da li je izduvna cijev (auspuh) potpuno slobodna. Ako je zapušena snijegom ili ledom, postoji rizik da se ugljen-monoksid vrati u unutrašnjost vozila, što može biti izuzetno opasno.

Nakon toga, preporučuje se da se uključe prednji i zadnji grijači stakala. Oni postepeno zagrijavaju spoljašnje površine i pomažu da se led lakše odvaja, čime se smanjuje potreba za grubim struganjem i mogućim oštećenjima.

2. Nikada ne koristite toplu vodu

Sipanje tople ili vrele vode po zaleđenom vjetrobranu može d‌jelovati kao brzo rješenje, ali u praksi često dovodi do pucanja stakla. Nagla promjena temperature stvara naprezanje u materijalu, što može rezultirati ozbiljnim oštećenjima i skupim popravkama.

Iz istog razloga ne preporučuje se korištenje otvorenog plamena ili improvizovanih grijnih uređaja. Ako su zaleđeni dijelovi vozila koji nisu od stakla - poput kvaka na vratima - može se koristiti mlaz hladne vode uz pažljivo uklanjanje leda mekanom četkom.

3. Koristite odgovarajuće alate

Jedna od najčešćih grešaka jeste korištenje neadekvatnih alata. Metalni strugači, iako dostupni u prodaji, mogu izgrebati staklo ili oštetiti lak na vozilu. Slično važi i za razne "kućne mješavine", poput sirćeta i vode, koje mogu ostaviti trajna oštećenja.

Najbolja opcija je kombinacija plastičnog strugača i mekane, neabrazivne četke namijenjene upravo za uklanjanje snijega. Četke koje nisu predviđene za tu svrhu mogu ostaviti sitne ogrebotine koje se vremenom gomilaju i narušavaju izgled automobila.

4. Čistite automobil odozgo nadole

Prilikom uklanjanja snijega važno je krenuti od krova automobila i raditi prema dole. Povlačenjem snijega ka sebi, umjesto guranja, smanjuje se rizik da se snijeg nagomila na već očišćenim površinama.

Posebnu pažnju treba obratiti na vjetrobran, zadnje staklo, haubu i gepek. Cilj je da na vozilu ne ostanu veće naslage snijega ili leda koje bi tokom vožnje mogle da skliznu i ugroze vidljivost ili bezbjednost drugih vozača. Manji ostaci koji će se otopiti uz pomoć grijača su prihvatljivi, ali krupni komadi nisu.

Zašto je temeljno čišćenje važno

Uzimanje nekoliko dodatnih minuta za pravilno čišćenje automobila ne samo da štiti vozilo od oštećenja, već doprinosi i bezbjednosti u saobraćaju. Snijeg i led koji tokom vožnje spadnu sa krova ili haube mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za vozila koja se kreću iza.

Strpljenje i odgovarajuća oprema ključni su saveznici u zimskim uslovima - i dugoročno pomažu da automobil ostane u dobrom stanju, bez nepotrebnih troškova popravki, prenosi "N1".