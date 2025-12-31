Proizvodnja ovih modela automobila prestaje u 2026.

Godina ispred nas neće donijeti samo nove modele, već i tiho gašenje čitavog niza automobila koji su godinama bili sastavni dio portfolija proizvođača.

Neki od njih odlaze jer su završili svoj puni životni ciklus, druge su prestigli tržišni trendovi, a trećima su jednostavno presudili novi propisi.

Alpine

Alpine A110, jedna od rijetkih modernih sportskih ikona koja je dosljedno branila filozofiju lakoće i užitka u vožnji, ulazi u završnu fazu svoje karijere.

Benzinski A110 se povlači do kraja 2026. godine kako bi se napravilo mjesto za električnog nasljednika na novoj APP mehaničkoj platformi.

Ime ostaje, koncept se mijenja, a za mnoge će to značiti i kraj "pravog A110".

Audi

Audi drastično smanjuje proizvodnju u 2026. godini.

Mali A1 i Q2 završavaju karijeru bez direktnih nasljednika sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Njihovu ulogu preuzeće nova električna kompaktna SUV vozila.

Paralelno s tim, ponudu napušta i A7 Sportback, čime Audi dodatno pojednostavljuje strukturu sedana u korist A6 i električnih verzija.

BMW

BMW zatvara poglavlje za nekoliko modela koji su godinama popunjavali tržišne niše.

Konvencionalno pogonjeni X4 je već završio proizvodnju, a 2026. godine oprostićemo se i od Z4 i Serije 8.

Novi fokus brenda jasno je usmjeren ka platformi Neue Klasse i električnim verzijama, dok se sportski kabriolet i veliki GT automobil povlače bez direktnih zamjena.

Ford

Ford Fokus, nekada jedan od stubova evropske ponude, već je prestao sa proizvodnjom, a 2026. godine će nestati iz salona u kojima se još prodaju posljednji primjerci.

Ford se definitivno udaljava od klasičnih putničkih automobila u Evropi i okreće se krosoverima, SUV vozilima i istorijski "emotivnim modelima", čime zatvara jedno od najvažnijih poglavlja brenda.

Honda

Honda Sivik Tajp R formalno ne nestaje iz proizvodnje, ali se ukida u Evropi zbog propisa o CO2.

Ovo ostavlja evropske kupce bez jednog od posljednjih čistokrvnih hot-heč modela. Nasljednik se očekuje isključivo u hibridnom obliku i ne prije 2027. godine.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz sprovodi opsežnu racionalizaciju ponude. B klasa, CLA i CLB ulaze u završnu fazu, dok je budućnost CLE limuzine i istoimene SUV verzije takođe pod znakom pitanja.

Paralelno s tim, sve je izvjesnije povlačenje brojnih AMG modela sa dvolitarskim hibridnim četvorocilindarskim motorima, što označava kraj jedne kratke ere.

Micubiši

Micubiši Spejs Star, jedan od rijetkih pravih gradskih automobila stare škole, odlazi zbog troškova prilagođavanja propisima.

Ulogu najmanjeg modela u gami preuzima Kolt, tehnički blizanac modela Reno Klio, što dodatno smanjuje autonomiju i ekskluzivnost samog brenda Mitsubishi u Evropi.

Reno

Reno Megan Konjuest/Arkana, SUV kupe koji je popunjavao prostor između modela Austral i Rafale, povlači se bez direktnog nasljednika.

Reno pojednostavljuje svoju ponudu i povećava fokus na električne modele.

Tojota

Tojota GR Supra će prestati sa proizvodnjom 2026. godine, zajedno sa BMW-om Z4, jer dijele istu tehničku osnovu.

Nova Supra stići će kasnije, razvijena isključivo pod Tojotinim rukovodstvom, sa jačim fokusom na GR identitet.

Folksvagen

Folksvagen Tuareg u svom sadašnjem obliku završava karijeru. Finalno izdanje označava kraj jednog od posljednjih velikih dizel i benzinskih vodećih modela Folksvagena.

Električni nasljednik ne očekuje se do kraja decenije.

Volvo

Volvo zatvara poglavlje velikih karavana sa klasičnim motorima. V90 je već otišao, a V60 bi trebalo da mu se pridruži 2026. godine.

Električni karavani ostaju dio dugoročnog plana, prenosi B92.