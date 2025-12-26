Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?

Starenje sa sobom neminovno donosi promjene, i fizičke i kognitivne, ali pitanje vožnje u poznim godinama i dalje ostaje jedna od najosetljivijih tema. Automobil za mnoge nije samo prevozno sredstvo, već simbol nezavisnosti, rutine i kontrole nad sopstvenim životom. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalna starosna granica kada bi neko morao da prestane da vozi.

Prema preporukama zdravstvenih institucija poput Kaiser Permanente, odluka o prestanku vožnje treba da bude individualna i zasnovana na realnom zdravstvenom stanju.

Vid, refleksi, koncentracija, prisustvo hroničnih bolesti i terapije koje utiču na pažnju imaju daleko veću težinu od same brojke u ličnoj karti. Drugim riječima, godine same po sebi nisu presuda.

Podaci ipak pokazuju da se rizik menja s godinama. Vozači stariji od 70 godina statistički češće učestvuju u saobraćajnim nezgodama, dok se kod onih starijih od 80 taj rizik dodatno povećava i približava se najugroženijim starosnim grupama u saobraćaju. Razlog nije samo sporija reakcija, već i slabiji vid, teže procjenjivanje udaljenosti i manja fleksibilnost u nepredvidivim situacijama.

U praksi, mnogi stariji ljudi i dalje voze sigurno i odgovorno, posebno ako su zdravstveno stabilni i redovno proveravaju svoje sposobnosti. Problem nastaje kada realne promene više niko ne želi da vidi, ni vozač, ni porodica.

U Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji jedinstveno pravilo. Neke savezne države ne uvode nikakva posebna ograničenja, dok druge zahtevaju češće obnavljanje vozačke dozvole, obavezne testove vida ili lekarske preglede nakon određene dobi. Slična dilema postoji i u drugim razvijenim zemljama.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da populacija ubrzano stari. Do 2030. godine svi pripadnici takozvane bebi bum generacije imaće 65 ili više godina. U sredinama sa slabim javnim prevozom, automobil ostaje jedina realna opcija za odlazak kod ljekara, u prodavnicu ili održavanje društvenog života.

Bezbjednost kao zajednička odgovornost

Stručnjaci podsjećaju da bezbjednost u saobraćaju nije pitanje diskriminacije po godinama, već realne procene sposobnosti. Uz redovne zdravstvene kontrole, jednako su važni dostupni alternativni vidovi prevoza, ali i podrška porodice i zajednice. Prestati da vozite ne mora da znači gubitak dostojanstva, već prilagođavanje novoj životnoj fazi.

Ključno je da se o ovoj temi govori otvoreno, bez dramatizacije i bez guranja problema pod tepih. Jer u saobraćaju, posljedice pogrešne procjene ne pogađaju samo jednu osobu, već sve koji se nađu na putu.

