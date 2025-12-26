Logo
Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

Izvor:

ATV

26.12.2025

12:19

Komentari:

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom požara koji je sinoć izbio u jednom od Tropik marketa, u banjalučkom naselju Ada, obavještavamo javnost da je incident zabilježen nakon završetka radnog vremena te da tom prilikom nije bilo povrijeđenih, niti je bilo ugroženo zdravlje zaposlenih ili kupaca, saopšteno je iz Tropik kompanije.

Zahvaljujući brzoj i odgovornoj reakciji zaposlenih, kao i pravovremenoj intervenciji vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka, požar je u kratkom roku lokalizovan i u potpunosti saniran.

Na licu mjesta je izvršen uviđaj nadležnih organa, dok je u toku procjena nastale štete, koja je isključivo materijalne prirode. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

илу-фабрика-производња-05092025

Svijet

Napad nožem u fabrici, više ljudi povrijeđeno

"Bezbjednost naših zaposlenih i kupaca je apsolutni prioritet naše kompanije. U požaru koji se sinoć desio, najvažnije je da nije bilo povrijeđenih i da je, zahvaljujući poštovanju bezbjednosnih procedura i brzoj reakciji svih uključenih, situacija brzo stavljena pod kontrolu", saopšteno je iz kompanije Tropik Maloprodaja.

Navode da Tropik Maloprodaja ostaje posvećena primjeni svih bezbjednosnih standarda i nastaviće saradnju sa nadležnim institucijama do potpunog okončanja postupka.

O svim eventualnim novim informacijama javnost će biti blagovremeno obaviještena.

