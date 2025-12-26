Dosije: Roditelji svirepo ubijenog Ariela Bogdanovića prvi put pred kamerama

Autor:Ognjen Matavulj
26.12.2025
11:26
Komentari:0
'Dosije' donosi priču o ubistvu Ariela Bogdanovića.
Banjaluka je 2. decembra 2022. godine ostala nijema. Ariel Bogdanović napadnut je na ulici i bez jasnog razloga i motiva izboden nasmrt.
Eksplicitni snimak ubistva širio se mrežama i uznemirio javnost. Istu noć zbog zločina je uhapšen njegov radni kolega Dalibor Mandić, koji je nepravosnažno osuđen na 30 godina zatvora.
Prvi put pred kamerama Arielovi roditelji, Dijana i Tomo Bogdanović, za 'Dosije' govore o svom sinu i danu kada se nije vratio kući, kao i o sudskom procesu i životu nakon tragedije koja ih je zauvijek promijenila.
Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 d0
Hronika
2 sedm0
Hronika
3 sedm0
Hronika
4 sedm0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu