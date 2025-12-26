Logo
Dosije: Roditelji svirepo ubijenog Ariela Bogdanovića prvi put pred kamerama

Autor:

Ognjen Matavulj

26.12.2025

11:26

Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

'Dosije' donosi priču o ubistvu Ariela Bogdanovića.

Banjaluka je 2. decembra 2022. godine ostala nijema. Ariel Bogdanović napadnut je na ulici i bez jasnog razloga i motiva izboden nasmrt.

Eksplicitni snimak ubistva širio se mrežama i uznemirio javnost. Istu noć zbog zločina je uhapšen njegov radni kolega Dalibor Mandić, koji je nepravosnažno osuđen na 30 godina zatvora.

Prvi put pred kamerama Arielovi roditelji, Dijana i Tomo Bogdanović, za 'Dosije' govore o svom sinu i danu kada se nije vratio kući, kao i o sudskom procesu i životu nakon tragedije koja ih je zauvijek promijenila.

Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.

Ariel Bogdanović

Dalibor Mandić

Ubistvo

Dosije

