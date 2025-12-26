Obustavljene isplate hiljada penzija: Fond poslao upozorenje

Određenom broju penzionera, korisnika Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ostalo je još nekoliko dana da ispune obaveze kako ne bi došlo do obustave isplate penzije.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sredinom novembra upozorili su da su svi penzioneri Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s prebivalištem izvan FBiH dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine.

Obrazac mogu preuzeti sa veb-stranice Zavoda te ga, ispunjenog i ovjerenog, trebaju poslati poštom (original) na adresu nadležne službe Federalnog zavoda (Dubrovačka b. b., 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine, naveli su iz Zavoda.

Potvrdu o životu ovjeravaju: nosilac penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini; opština prebivališta korisnika penzije; notar; diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine te dom za penzionere ili bolnica (ukoliko je penzioner tamo smješten), naglasili su iz Federalnog zavoda.

Dodali su da će se potvrde o životu koje su neovjerene, nepopunjene ili ovjerene od drugih institucija (banke, udruženja penzionera, lično i slično) smatrati neispravnim i nevažećim.

Takve potvrde se neće moći prihvatiti kao važeće, a nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustave isplate penzije, istakli su.

Potvrdu o životu možete preuzeti u rubrici Dokumenti na službenoj veb-stranici www.fzmiopio.ba, stoji u obavještenju ovog zavoda.

Naglasili su i da korisnici iz Bosne i Hercegovine, entiteta Republika Srpska, Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Sjeverne Makedonije više nisu u obavezi slati potvrde o životu.

Izuzetak su korisnici penzija kod kojih postoji nedostatak u identifikacionom podacima, zbog čega se provjera na navedeni način ne može izvršiti, te su oni u obavezi dostaviti potvrdu o životu, pojasnili su.

Napominjemo da korisnici s prebivalištem u Republici Austriji i dalje imaju obavezu dostavljanja potvrde o životu do konačne realizacije dogovora o elektronskoj razmjeni podataka o činjenici smrti između Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i PVA Pensionsversicherungsanstalt, zaključili su iz Zavoda.

Hiljade obustava

Inače, zbog nedostavljanja navedenih potvrda svake godine se privremeno obustavlja isplata penzija za hiljade korisnika.

Nedostavljanje potvrde o životu nije jedini razlog obustave penzija.

Penzioneri u FBiH koji primaju penzije putem banaka obvezni su redovno preuzimati čekove kao dokaz da su živi.

Obaveza je jednom u šest mjeseci podići ček. Ukoliko penzioner to ne učini, banka nas o tome obavještava i slijedi obustava isplate, naveli su iz Federalnog zavoda.

Kako bi se penzija deblokirala, potrebno je da se korisnik javi nadležnoj službi Zavoda, dodali su.

Naime, ovo pravilo zamjenjuje dostavljanje potvrde o životu, koja je obvezna za korisnike koji žive u inostranstvu.