Uhapšeni maloljetnici: Radnicu apoteke tukli klompom po glavi

Foto: Tanjug

Brzom intervencijom policije, samo sat vremena nakon razbojništva, uhapšeni su maloljetnici, osumnjičeni za pljačku apoteke u Ruzveltovoj ulici, u Beogradu.

Sinoć je u Ruzveltovoj ulici opljačkana apoteka, a tokom razbojništva je povrijeđena radnica stara 58 godina, piše Telegraf.rs.

Kako je Telegraf saznao, maloljetnici su upali u apoteku i zaprijetili radnici, a kada je ona odbila da preda novac iz kase, više puta su je udarili klompom po glavi. Uprkos brutalnom napadu, apotekarka nije predala novac, nakon čega su napadači pobjegli sa lica mjesta bez plijena.

Mlađi od 14 godina

Kako se saznaje, policija je ubrzo nakon napada uhapsila dva dječaka uzrasta 12 i 13 godina, kao i djevojčicu od 12 godina, koji se sumnjiče da su izvršili razbojništvo.

Povrijeđenoj ženi ukazana je ljekarska pomoć, a policija je izvršila uviđaj, a ubrzo potom identifikovala i privela osumnjičene maloljetnike.

Niz razbojništava

Ovaj napad samo je jedan u nizu razbojništava koja već mjesecima potresaju zaposlene u beogradskim apotekama. Prema nezvaničnim podacima, više od 100 apoteka opljačkano je u Beogradu tokom proteklih mjeseci, a zaposleni svakodnevno rade u strahu.

Kako navode izvori bliski istrazi, za veliki broj ovih napada sumnjiči se takozvana „dječija banda“, koju čine veoma mlada lica. Oni u apoteke ulaze maskirani, prijete noževima, palicama ili drugim predmetima, a u pojedinim slučajevima fizički napadaju zaposlene.

Zaposleni u strahu

Zaposleni u apotekama upozoravaju da se osjećaju potpuno nezaštićeno i apeluju na nadležne da hitno pojačaju policijske patrole i mjere sigurnosti, jer, kako kažu, „sljedeći napad može imati i tragične posljedice“.

Dalja istraga je u toku, a o slučaju su obaviješteni nadležni organi za postupanje prema maloljetnim licima.

