Jezive prijetnje bivšoj punici: Eto mene sa puškom, sve ću vas pobiti

Osnovni sud na Sokocu potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali M.R, koji je prijetio bivšoj punici da će nju i ostale ubiti.

Optužnicom se stavlja na teret M.R. da je u maju prošle godine putem telefona rekao bivšoj punici čiji su inicijali R.B. sa Pala:

"Sad ćete vidjeti, eto mene sa puškom, sve ću vas pobiti", saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Društvo Stipendije i besplatno ljetovanje za štićenike Doma "Rada Vranješević"

Ove riječi su kod R.B. izazvale osjećaj straha i ugroženosti za lični život, čime je M.R. ugrozio spokojstvo člana svoje porodice.

Tužilaštvo je podnijelo optužnicu zbog sumnje da je M.R. počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.