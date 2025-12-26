Logo
Jezive prijetnje bivšoj punici: Eto mene sa puškom, sve ću vas pobiti

Izvor:

ATV

26.12.2025

10:06

Svađa partneri
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Osnovni sud na Sokocu potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali M.R, koji je prijetio bivšoj punici da će nju i ostale ubiti.

Optužnicom se stavlja na teret M.R. da je u maju prošle godine putem telefona rekao bivšoj punici čiji su inicijali R.B. sa Pala:

"Sad ćete vidjeti, eto mene sa puškom, sve ću vas pobiti", saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Никола Шобот и Даријана Кецман

Društvo

Stipendije i besplatno ljetovanje za štićenike Doma "Rada Vranješević"

Ove riječi su kod R.B. izazvale osjećaj straha i ugroženosti za lični život, čime je M.R. ugrozio spokojstvo člana svoje porodice.

Tužilaštvo je podnijelo optužnicu zbog sumnje da je M.R. počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

