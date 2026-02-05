Ko bolje podnosi bol - muškarci ili žene?

Vječna polemika o tome ko ima viši prag tolerancije na bol – muškarci ili žene – često se rasplamsava na društvenim mrežama, a argumenti se uglavnom traže u svakodnevnom životu.

Glavni adut u korist žena najčešće je činjenica da se suočavaju s fizičkim izazovima poput menstrualnih grčeva i porođajnih trudova, zbog čega se smatraju otpornijima. Ovu popularnu tezu odlučila je da provjeri ekipa kultne emisije Myth Busters.

Test s ledenom vodom

Tim je sproveo eksperiment s dobrovoljcima oba pola. Zadatak je bio jednostavan, ali neugodan: držati ruku uronjenu u posudu s ledenom vodom što je duže moguće, uz gornju granicu od tri minuta. Nakon isteka tog vremena, učesnicima je rečeno da izvade ruku, prenosi B92.

Iako su neki muškarci izdržali do samog kraja, dok su pojedine žene odustale ranije, prosječni rezultati pokazali su da su žene u ovom testu ipak demonstrirale veću izdržljivost.

Uticaj porođaja na otpornost

Istraživači su otišli korak dalje kako bi proverili pretpostavku da žene koje su se porodile imaju još viši prag bola. Kada su izdvojili i analizirali podatke žena koje su se porodile bez upotrebe analgetika, otkrili su da ta grupa zaista ima znatno višu toleranciju na bol.

Međutim, zanimljiv je obrt uočen kod žena koje nisu rađale. One su u eksperimentu postigle čak nešto slabije rezultate od muškaraca. Prema ovome, čini se da iskustvo ekstremnog bola, poput prirodnog porođaja, zaista može trajno povećati opštu toleranciju na bol.

Opasna strana predrasuda

Iako ovakve rasprave često d‌jeluju kao bezazlena zabava na internetu, percepcija o različitoj toleranciji na bol može imati ozbiljne posljedice u stvarnom svijetu. Na primjer, uvjerenje da žene "prirodno" bolje podnose bol može dovesti do toga da se njihove zdravstvene tegobe u medicinskom sistemu ne shvataju jednako ozbiljno kao muške.

Ovaj problem je još izraženiji kod žena pripadnica manjinskih grupa, koje se često suočavaju s netačnim i štetnim stereotipima o tome da mogu podnijeti znatno više bola, zbog čega se njihove pritužbe ređe uvažavaju.

Takođe, eksperiment nije uzeo u obzir osobe koje žive s hroničnim bolom. To stanje s vremenom može drastično promijeniti percepciju – bol koji bi zdrava osoba na skali ocijenila sedmicom, neko ko godinama trpi bolove može doživjeti kao jedinicu. Sve to potvrđuje da je bol mnogo složenija pojava nego što se na prvi pogled čini te da je doživljaj bola veoma individualan.