Logo
Large banner

Farbanje radijatora postalo trend: Da li u crnoj boji griju bolje?

Izvor:

B92

04.02.2026

14:03

Komentari:

0
Радијатор
Foto: Pexels

Farbanje radijatora u crno postalo je jedan od najpopularnijih savjeta za uštedu grijanja na društvenim mrežama, ali stručnjaci upozoravaju da je razlika u efikasnosti gotovo neprimjetna.

Za većinu ljudi radijatori su prije svega sredstvo za održavanje toplote, zbog čega se fokusiraju na njihovo održavanje, a ne na izgled. Ipak, posljednjih godina primjetan je trend farbanja radijatora kako bi se uklopili u željeni stil enterijera. Osim estetskog motiva, na forumima i društvenim mrežama pojavila se i teorija da crni radijatori poboljšavaju efikasnost grijanja, što su rado prihvatili oni koji žele da smanje račune za energiju. Neki korisnici čak tvrde da su nakon farbanja osjetili razliku u toplini prostora.

Буба Корели

Scena

Buba Koreli usuđen zbog utaje poreza, vratio dug od 115.642 KM

Logika iza ovog trenda djeluje jednostavno: crna boja bolje apsorbuje i emituje toplotno zračenje. Međutim, stručnjaci ističu da se taj princip često pogrešno primjenjuje na kućne radijatore. Prema portalu BestHeating, razlika u toplotnoj emisiji između mat crnog i bijelog radijatora iznosi svega oko jedan odsto, što u realnim uslovima grijanja praktično nije primjetno i ne može uticati na visinu računa.

Sličan stav dijeli i Energy Saving Trust, britanska nezavisna organizacija za energetsku efikasnost. Prema njihovim podacima, farbanje radijatora u crno ne donosi mjerljivu uštedu energije i ne isplati se ni vremenski ni finansijski. Razlog je jednostavan – radijatori većinu toplote ne prenose zračenjem, već konvekcijom, odnosno zagrijavanjem vazduha koji potom cirkuliše prostorijom, pa boja površine ima vrlo mali uticaj.

илу-главобоља-глава-29082025

Zdravlje

Zašto osjećate bol iza očiju? Ovo su najčešći okidači

Les Roberts, stručnjak za energetsku efikasnost u kompaniji Bionic, objasnio je za portal Ideal Home da „crni radijator tehnički može emitovati nešto više toplote od bijelog i biti neznatno efikasniji, ali će stvarna razlika u grijanju prostorije biti zanemarljiva“. Dodao je da bi svaka potencijalna ušteda zavisila od brojnih drugih faktora, uključujući izolaciju doma, efikasnost sistema grijanja i stanje samih radijatora.

Stručnjaci sa portala Confused.com Energy upozoravaju i da bi ušteda dobijena farbanjem radijatora u crno bila „vjerovatno premala da pokrije trošak boje“. Štaviše, deblji slojevi boje mogu čak blago smanjiti efikasnost radijatora jer stvaraju izolacioni sloj, pa nestručno farbanje može imati suprotan efekat od željenog.

To, naravno, ne znači da crni radijatori nemaju smisla – ali prije svega iz estetskih, a ne energetskih razloga. U modernim enterijerima sve su popularniji kao dizajnerski element, naročito u industrijskim i minimalističkim prostorima. Problem nastaje kada se estetski trendovi predstavljaju kao naučno utemeljeni trikovi za uštedu.

Poseban problem postoji kod električnih radijatora i grijalica. Stiven Hankinson, stručnjak za energetsku efikasnost iz kompanije Electric Radiators Direct, upozorava da farbanje električnih radijatora može predstavljati ozbiljan rizik.

Огњен Орашанин

Hronika

Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

„Boja može uticati na sposobnost radijatora da efikasno emituje toplotu, a kod električnih modela rizik je još veći. Neodgovarajuća boja može smanjiti efikasnost i prodrijeti u elektronske komponente, potencijalno oštetivši termostat ili programator. Osim toga, farbanje radijatora vrlo vjerovatno poništava garanciju proizvođača“, rekao je

Podijeli:

Tagovi:

radijatori

grijanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ

BiH

Košarac: Institucije hitno da odgovore na preknjižavanje imovine SPC u FBiH

5 h

0
Америка вратила Венецуели пола милијарде

Svijet

Amerika vratila Venecueli pola milijarde

6 h

0
Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

Svijet

Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

6 h

3
Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Hronika

Horor scena: Kamion mikser sletio sa mosta

6 h

0

Više iz rubrike

Дерматолози потврдили: Ово је највећа грешка због које се коса брзо масти зими

Savjeti

Dermatolozi potvrdili: Ovo je najveća greška zbog koje se kosa brzo masti zimi

8 h

0
Ових 6 раса паса које ћете уништити ако их оставите саме

Savjeti

Ovih 6 rasa pasa koje ćete uništiti ako ih ostavite same

10 h

0
Орезивање воћке

Savjeti

Februar je ključan mjesec za pripremu bašte: Evo kako pravilno orezati biljke

10 h

0
Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Savjeti

Isprobajte ovaj trik prilikom pranja džempera: Izgledaće kao novi

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

18

58

Centralne vijesti, 04.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner