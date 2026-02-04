Farbanje radijatora postalo trend: Da li u crnoj boji griju bolje?

Farbanje radijatora u crno postalo je jedan od najpopularnijih savjeta za uštedu grijanja na društvenim mrežama, ali stručnjaci upozoravaju da je razlika u efikasnosti gotovo neprimjetna.

Za većinu ljudi radijatori su prije svega sredstvo za održavanje toplote, zbog čega se fokusiraju na njihovo održavanje, a ne na izgled. Ipak, posljednjih godina primjetan je trend farbanja radijatora kako bi se uklopili u željeni stil enterijera. Osim estetskog motiva, na forumima i društvenim mrežama pojavila se i teorija da crni radijatori poboljšavaju efikasnost grijanja, što su rado prihvatili oni koji žele da smanje račune za energiju. Neki korisnici čak tvrde da su nakon farbanja osjetili razliku u toplini prostora.

Scena Buba Koreli usuđen zbog utaje poreza, vratio dug od 115.642 KM

Logika iza ovog trenda djeluje jednostavno: crna boja bolje apsorbuje i emituje toplotno zračenje. Međutim, stručnjaci ističu da se taj princip često pogrešno primjenjuje na kućne radijatore. Prema portalu BestHeating, razlika u toplotnoj emisiji između mat crnog i bijelog radijatora iznosi svega oko jedan odsto, što u realnim uslovima grijanja praktično nije primjetno i ne može uticati na visinu računa.

Sličan stav dijeli i Energy Saving Trust, britanska nezavisna organizacija za energetsku efikasnost. Prema njihovim podacima, farbanje radijatora u crno ne donosi mjerljivu uštedu energije i ne isplati se ni vremenski ni finansijski. Razlog je jednostavan – radijatori većinu toplote ne prenose zračenjem, već konvekcijom, odnosno zagrijavanjem vazduha koji potom cirkuliše prostorijom, pa boja površine ima vrlo mali uticaj.

Zdravlje Zašto osjećate bol iza očiju? Ovo su najčešći okidači

Les Roberts, stručnjak za energetsku efikasnost u kompaniji Bionic, objasnio je za portal Ideal Home da „crni radijator tehnički može emitovati nešto više toplote od bijelog i biti neznatno efikasniji, ali će stvarna razlika u grijanju prostorije biti zanemarljiva“. Dodao je da bi svaka potencijalna ušteda zavisila od brojnih drugih faktora, uključujući izolaciju doma, efikasnost sistema grijanja i stanje samih radijatora.

Stručnjaci sa portala Confused.com Energy upozoravaju i da bi ušteda dobijena farbanjem radijatora u crno bila „vjerovatno premala da pokrije trošak boje“. Štaviše, deblji slojevi boje mogu čak blago smanjiti efikasnost radijatora jer stvaraju izolacioni sloj, pa nestručno farbanje može imati suprotan efekat od željenog.

To, naravno, ne znači da crni radijatori nemaju smisla – ali prije svega iz estetskih, a ne energetskih razloga. U modernim enterijerima sve su popularniji kao dizajnerski element, naročito u industrijskim i minimalističkim prostorima. Problem nastaje kada se estetski trendovi predstavljaju kao naučno utemeljeni trikovi za uštedu.

Poseban problem postoji kod električnih radijatora i grijalica. Stiven Hankinson, stručnjak za energetsku efikasnost iz kompanije Electric Radiators Direct, upozorava da farbanje električnih radijatora može predstavljati ozbiljan rizik.

Hronika Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

„Boja može uticati na sposobnost radijatora da efikasno emituje toplotu, a kod električnih modela rizik je još veći. Neodgovarajuća boja može smanjiti efikasnost i prodrijeti u elektronske komponente, potencijalno oštetivši termostat ili programator. Osim toga, farbanje radijatora vrlo vjerovatno poništava garanciju proizvođača“, rekao je