Logo
Large banner

Horor scena: Kamion mikser sletio sa mosta

Izvor:

Telegraf

04.02.2026

13:32

Komentari:

0
Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста
Foto: Printscreen/Instagram/192.rs

Tokom prepodnevnih sati kod Ljubovije dogodila se saobraćajna nezgoda zbog koje je jedna osoba prevezena u bolnicu.

Prema trenutnim informacijama, kamion mikser je sletio sa mosta.

Na društvenim mrežama objavljena je i fotografija nastala nakon udesa, a prizor je uznemirio građane.

Vozilo stoji prevrnuto u skoro neprirodnom položaju na spustu pored mosta.

Na osnovu informacija, sumnja se da je vozaču pozlilo tokom vožnje zbog čega se i dogodila saobraćajna nezgoda, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа

Svijet

Danas presuda osumnjičenom za pokušaj ubistva Trampa

6 h

0
Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Svijet

Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije

6 h

0
Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Republika Srpska

Minić: Karan već pobijedio na izborima, potvrda u nedjelju

6 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Računi Kosmosa nisu blokirani

6 h

0

Više iz rubrike

Осуђеник из Добоја ухапшен након 18 мјесеци бјекства

Hronika

Osuđenik iz Doboja uhapšen nakon 18 mjeseci bjekstva

6 h

0
Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

Hronika

Ubici bračnog para ukinuta presuda: Izrešetao Predraga i Ivanu u novogodišnjoj noći

6 h

0
Чекао људе испред поште, представљао се као финансијски инспектор

Hronika

Čekao ljude ispred pošte, predstavljao se kao finansijski inspektor

8 h

0
Ајна плакала у судници: Признала да је ножем убила мајку

Hronika

Ajna plakala u sudnici: Priznala da je nožem ubila majku

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner