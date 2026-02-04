Horor scena: Kamion mikser sletio sa mosta

Izvor:
Telegraf
04.02.2026
Tokom prepodnevnih sati kod Ljubovije dogodila se saobraćajna nezgoda zbog koje je jedna osoba prevezena u bolnicu.
Prema trenutnim informacijama, kamion mikser je sletio sa mosta.
Na društvenim mrežama objavljena je i fotografija nastala nakon udesa, a prizor je uznemirio građane.
Vozilo stoji prevrnuto u skoro neprirodnom položaju na spustu pored mosta.
Na osnovu informacija, sumnja se da je vozaču pozlilo tokom vožnje zbog čega se i dogodila saobraćajna nezgoda, prenosi Telegraf.
