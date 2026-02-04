Minić: Računi Kosmosa nisu blokirani

Izvor:
SRNA
04.02.2026
13:25
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić demantovao je danas navode pojedinih medija da su blokirani računi banjalučkog preduzeća "Kosmos".
"Računi `Kosmosa` nisu blokirani iz bilo kog razloga od Poreske uprave Republike Srpske ili bilo koga drugog. Riječ je o jednoj transakciji sa bankom koja je imala problema u vezi sa plaćanjem", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.
On je naveo da će ovo pitanje biti riješeno.
