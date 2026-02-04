Logo
Minić: Računi Kosmosa nisu blokirani

SRNA

SRNA

04.02.2026

13:25

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić demantovao je danas navode pojedinih medija da su blokirani računi banjalučkog preduzeća "Kosmos".

"Računi `Kosmosa` nisu blokirani iz bilo kog razloga od Poreske uprave Republike Srpske ili bilo koga drugog. Riječ je o jednoj transakciji sa bankom koja je imala problema u vezi sa plaćanjem", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da će ovo pitanje biti riješeno.

Састанак

Republika Srpska

Vlada Srpske pokrenuće postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama FBiH

Tag:

Savo Minić

