Selak: Pravosuđe BiH karakterišu zloupotrebe

Ministar pravde Republike Srpske izjavio je da je evidentno da je odugovlačenje suđenja ratnom komandantu Petog korpusa takozvane Armije BiH Atifu Dudakoviću za zločine nad Srbima u Krajini puno nelogičnosti, što je često karakteristično za pravosudne institucije na nivou BiH, pa tako i za Sud BiH.

- Kada su u pitanju postupci protiv Srba onda sve ide ekspresno, rješavaju se vrlo brzo da bi se eliminisale određene ličnosti iz političkog i javnog života, a kada je riječ o licima iz Federacije BiH postupci traju godinama - rekao je Selak u Banjaluci.

On je naglasio da Republika Srpska s pravom ukazuje na zloupotrebe pravosuđa i pravosudnih institucija BiH.

Selak je rekao da se Republika Srpska ponaša odrgovorno i insistira na vladavini prava.

Vještaci medicinske struke saglasni su da bivši komandant Petog korupsa takozvane Armije BiH Atif Dudaković nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad srpskim narodom u Krajini.

Tim vještaka medicinske struke iz Tuzle predstavio je ove nalaze na statusnoj konferenciji Suda BiH u ponedjeljak, 2. februara.

Dudakoviću se sudi za zločine nad srpskim borcima i civilima na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta.

Osim njega optuženi su i pripadnici Petog korpusa Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.