Logo
Large banner

Selak: Pravosuđe BiH karakterišu zloupotrebe

Izvor:

SRNA

04.02.2026

13:15

Komentari:

0
Горан Селак министар правде Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske izjavio je da je evidentno da je odugovlačenje suđenja ratnom komandantu Petog korpusa takozvane Armije BiH Atifu Dudakoviću za zločine nad Srbima u Krajini puno nelogičnosti, što je često karakteristično za pravosudne institucije na nivou BiH, pa tako i za Sud BiH.

- Kada su u pitanju postupci protiv Srba onda sve ide ekspresno, rješavaju se vrlo brzo da bi se eliminisale određene ličnosti iz političkog i javnog života, a kada je riječ o licima iz Federacije BiH postupci traju godinama - rekao je Selak u Banjaluci.

Милорад Пуповац

Region

Pupovac: Stanivuković iskoristio Gračac za predizbornu kampanju

On je naglasio da Republika Srpska s pravom ukazuje na zloupotrebe pravosuđa i pravosudnih institucija BiH.

Selak je rekao da se Republika Srpska ponaša odrgovorno i insistira na vladavini prava.

Vještaci medicinske struke saglasni su da bivši komandant Petog korupsa takozvane Armije BiH Atif Dudaković nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad srpskim narodom u Krajini.

Tim vještaka medicinske struke iz Tuzle predstavio je ove nalaze na statusnoj konferenciji Suda BiH u ponedjeljak, 2. februara.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ne ratu, migracijama i rodnoj ideologiji

Dudakoviću se sudi za zločine nad srpskim borcima i civilima na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta.

Osim njega optuženi su i pripadnici Petog korpusa Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.

Podijeli:

Tag:

Goran Selak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су знакови са најмање среће у љубави

Zanimljivosti

Ovo su znakovi sa najmanje sreće u ljubavi

6 h

0
Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске

Republika Srpska

Deđanski: Brojni sastanci Cvijanovićeve u Americi pokazuju jačanje kredibiliteta Srpske

6 h

0
Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

Svijet

Zaharova: Trupe "koalicije voljnih" biće legitimna meta

6 h

0
Свештенику СПЦ запаљен аутомобил

Region

Svešteniku SPC zapaljen automobil

6 h

0

Više iz rubrike

Деђански: Бројни састанци Цвијановићеве у Америци показују јачање кредибилитета Српске

Republika Srpska

Deđanski: Brojni sastanci Cvijanovićeve u Americi pokazuju jačanje kredibiliteta Srpske

6 h

0
Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: FBiH mora da poštuje neprikosnovenost privatne svojine

7 h

0
Минић на састанку са делегацијом УК

Republika Srpska

Minić sa delegacijom UK: Dijalogom domaćih političara rješavati otvorena pitanja

8 h

1
Вишковић и Ајгун о изградњи ауто-пута Београд-Сарајево

Republika Srpska

Višković i Ajgun o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner