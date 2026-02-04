Logo
Vujičić: FBiH mora da poštuje neprikosnovenost privatne svojine

SRNA

04.02.2026

12:28

0
Мирослав Вујичић
Foto: ATV BL

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić izjavio je danas da su od rata do danas u Federaciji BiH na sceni ogromni pritisci na imovinu Srba i Srpske pravoslavne crkve, što je nedopustivo jer je, prema Povelji UN, privatna svojina neprikosnovena.

- Ovo što se posljednjih dana dešava u Mostaru i Zenici nije nimalo dobro za BiH, jer govori o nastavku pritisaka i otimanju srpske imovine u FBiH - rekao je Vujičić i podsjetio da je na privatnoj srpskoj imovini porodice Kureš u Bradini bila napravljena džamija, koja je kasnije srušena, a u Bijelom polju je isto napravljen vjerski objekat na srpskoj zemlji.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Uskoro počinje Vaskršnji post: Ovo su pravila, trajanje i pripremne nedjelje

Prema njegovim riječima, čak su i pravoslavnu crkvu u jednom trenutku preveli kao državnu imovinu, ali to je vraćeno, jer takav diskriminišući pristup ne vodi ničemu, a posebno ne suživotu i međureligijskoj toleranciji u BiH.

On je istakao da je imovina, prema Povelji UN, neprikosnovena i pripada vlasnicima, a ako FBiH hoće da ide evropskim putem, mora poštovati institut privatne svojine.

Vujičić je dodao da sličnih negativnih slučajeva ima mnogo i oko Sarajeva i Sarajevskog polja, gdje je uzurpirana i uništena srpska imovina nakon rata u BiH.

66bce36c71daa Злата Петровић

Scena

Zlata Petrović birala između Hasana i Peje, njen odgovor sve šokirao

- Nadam se da će doći vrijeme kada će se poštovati prava svih konstitutivnih naroda u BiH, a ne da pravo važi samo za Bošnjake ili Hrvate u FBiH, a da su Srbi građani drugog reda. U Republici Srpskoj vlada potpuna jednakost, tako da Bošnjaci koji žive u Srpskoj imaju sva prava kojim se štiti i poštuje njihova imovina - rekao je Vujičić za Srnu.

Prema njegovim riječima, ako Bošnjaci i njihovi predstavnici u vlasti žele da grade BiH, onda se mora poštovati vlasničko pravo Srba.

Vujičić je podsjetio da se u FBiH i danas nalazi ogromna imovina u vlasništvu Srba i SPC koja još nije vraćena pravim vlasnicima.

- Svjedoci smo, nažalost, da se i danas nastavljaju pokušaju uzurpacije srpske imovine, kako privatne tako i institucionalne, što je posebno vidljivo na primjeru ataka na imovinu SPC u FBiH - rekao je Vujičić.

Ново Требиње

Gradovi i opštine

Pogledajte kako će izgledati grad budućnosti koji se gradi u Srpskoj

Opštinski sud u Mostaru upisao je u gruntovnicu da je "država" vlasnik dva groblja, u Vrapčićima sa kapelom i u Gornjim Vrapčićima sa crkvom, te crkve u naselju Čelebići u Konjicu.

Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici i zemljište oko hrama bili su upisani u "svojinu države", dok manastir Zavala sada pripada opštini Ravno u FBiH.

Ipak, vjekovna imovina SPC u Zenici više nije "državna svojina".

Поплава

Svijet

Zbog poplava evakuisano više od 50.000 ljudi

Nakon što je Saborna crkva Presvete Bogorodice 2019. godine uknjižena na BiH, uslijedio je pravni preokret, jer je nadležni sud 30. januara vratio vlasništvo SPC nad imovinom u Zenici.

Miroslav Vujičić

