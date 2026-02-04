Logo
Peskov poručio: Arktik je ruski

B92

B92

04.02.2026

12:08

0

0
Песков поручио: Арктик је руски
Foto: Tanjug/AP

Rusija je arktička država, za razliku od većine zemalja Evropske unije i otvorena je za saradnju na Arktiku, izjavio je portparol predsjednika Ruske Federacije, Dmitrij Peskov.

"To je naš region. Mi smo arktička država, za razliku od ogromne većine zemalja Evropske unije. Otvoreni smo za saradnju i zajedničko d‌jelovanje", rekao je Peskov novinarima.

Ukoliko politika Evropske unije bude usmjerena na saradnju na Arktiku, Rusija će to pozdraviti.

"Ako predstavnici Evropske unije imaju u vidu novu politiku usmjerenu na međunarodnu saradnju, to se može pozdraviti. Ukoliko se, pak, misli na konfrontaciju, što je trenutno veoma moderno u Briselu, onda to, naravno, teško da možemo pozdraviti i teško da će imati bilo kakav pozitivan efekat", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, Rusija ima velike interese na Arktiku i braniće ih, uz upotrebu čitavog arsenala međunarodnog prava.

Ranije je Kaja Kalas, šefica evropske diplomatije, na konferenciji u Norveškoj izjavila da je Evropskoj uniji potrebna nova bezbjednosna politika na Arktiku, prenosi "b92".

Dmitrij Peskov

Arktik

