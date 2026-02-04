Logo
Putin: Odnosi Rusije i Kine su kao proljeće

Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je putem video-poziva sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, uoči kineske Nove godine.

Predsjednik Ruske Federacije čestitao je kineskom kolegi i narodu Kine Novu godinu i predstojeći Praznik proljeća, ističući da je u odnosima Rusije i Kine svako godišnje doba — proljeće.

„Dragi prijatelju, još jednom srećna Nova godina i predstojeći Praznik proljeća. Želim vam dobro zdravlje, lično blagostanje i uspjeh u deset hiljada poslova. A prijateljskom kineskom narodu – mir i prosperitet“, poručio je Putin.

Putin je takođe naglasio stabilan i kontinuiran razvoj odnosa Rusije i Kine u svim oblastima i izrazio uverenje u čvrstinu i dalji razvoj rusko-kineskih veza, bez obzira na međunarodne okolnosti.

Scena

Kako je nastala gola haljina kojom je Hajdi Klum zgrozila svijet

„Koristeći ovu priliku, želio bih još jednom da potvrdim čvrstu podršku svim našim zajedničkim naporima usmerenim na obezbeđivanje suvereniteta i bezbjednosti dvije zemlje, njihovog društveno-ekonomskog prosperiteta, kao i prava na izbor sopstvenog puta razvoja“, dodao je on.

Rusija je spremna da nastavi najtešnju koordinaciju sa Kinom po globalnim i regionalnim pitanjima.

„Spremni smo da nastavimo najtešnju koordinaciju po globalnim i regionalnim temama, kako na bilateralnom planu, tako i na svim multilateralnim platformama — u Ujedinjenim nacijama, BRIKS-u, Šangajskoj organizaciji za saradnju i drugim formatima, gde rusko-kineski tandem u velikoj meri igra ključnu ulogu“, rekao je Putin tokom video-konferencije, prenosi Sputnjik.

Vladimir Putin

Si Đinping

Rusija

Kina

