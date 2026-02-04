Kako je nastala gola haljina kojom je Hajdi Klum zgrozila svijet

Dodela Gremi nagrada 2026 prošla je u znaku kiča i glamura. Slavne zvijezde iz različitih sfera umjetnosti pokazale su svoje najbolje od‌jevne kombinacije, mada, za neke je crveni tepih bio više od modnog defilea.

Primjera radi, manekenka Hajdi Klum je za dod‌jelu muzičkih nagrada odlučila da pokaže autentičan modni izraz, te je odabrala neobičnu haljinu od kože.

Haljina najpoznatije manekenke svijeta napravljena je prema njenim mjerama, a d‌jelo je austrijske dizajnerke Marine Hoermanseder, prenosi b92.

Marina je sada na Instagramu objavila video-snimak koji prikazuje kako je tekla izrada toalete koje je sve šokirala na dod‌jeli muzičkih nagrada.

Kako se vidi, dizajnerka je, prema Hajdinim mjerama, napravila 3D dizajn haljine, a onda i sam kalup. Materijal (koža), od kog je napravljena toleta, su precizno i delikatno rastegli preko kalupa, a onda su koristili i alate za obradu kože.

Zanimljiva je bila i izrada dekoltea - dizajnerka je pomoću nožića lično napravila rubove.

Za sam kraj testirali su boje koje se podudaraju s Hajdinom bojom kože, a zatim su sve izbrusili i premazali lakom za reflektujući sjaj sličan lateksu.