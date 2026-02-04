Logo
Large banner

Kako je nastala gola haljina kojom je Hajdi Klum zgrozila svijet

Izvor:

B92

04.02.2026

10:48

Komentari:

0
Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет
Foto: Tanjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Dodela Gremi nagrada 2026 prošla je u znaku kiča i glamura. Slavne zvijezde iz različitih sfera umjetnosti pokazale su svoje najbolje od‌jevne kombinacije, mada, za neke je crveni tepih bio više od modnog defilea.

Primjera radi, manekenka Hajdi Klum je za dod‌jelu muzičkih nagrada odlučila da pokaže autentičan modni izraz, te je odabrala neobičnu haljinu od kože.

Haljina najpoznatije manekenke svijeta napravljena je prema njenim mjerama, a d‌jelo je austrijske dizajnerke Marine Hoermanseder, prenosi b92.

Marina je sada na Instagramu objavila video-snimak koji prikazuje kako je tekla izrada toalete koje je sve šokirala na dod‌jeli muzičkih nagrada.

илу-робот-19122025

Nauka i tehnologija

Kina je napravila ogroman iskorak: Roboti prave robote

Kako se vidi, dizajnerka je, prema Hajdinim mjerama, napravila 3D dizajn haljine, a onda i sam kalup. Materijal (koža), od kog je napravljena toleta, su precizno i delikatno rastegli preko kalupa, a onda su koristili i alate za obradu kože.

Zanimljiva je bila i izrada dekoltea - dizajnerka je pomoću nožića lično napravila rubove.

Za sam kraj testirali su boje koje se podudaraju s Hajdinom bojom kože, a zatim su sve izbrusili i premazali lakom za reflektujući sjaj sličan lateksu.

Podijeli:

Tagovi:

Hajdi Klum

manekenka

haljina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кебина бивша стаје на луди камен?

Scena

Kebina bivša staje na ludi kamen?

9 h

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Scena

Estradni menadžer šokirao tvrdnjama: Čola zbog brata vraćao dugove zelenašima

10 h

0
Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Scena

Rada Manojlović otkrila zašto ni ove godine ne planira udaju

10 h

0
Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите

Scena

Drama u Eliti: Obezbjeđenje hitno izvelo Aneli Ahmić

11 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

18

58

Centralne vijesti, 04.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner