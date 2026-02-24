Krvava svađa na Vračaru: Baka izbola supruga

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se izrekne hitna mjera za sprječavanje nasilja u porodici R.T. (79), osumnjičenoj da je noćas na Vračaru nožem izbola svog supruga.

Tužilaštvo je naložilo da se R.T. izrekne mjera privremeno udaljenje učinioca iz stana, rečeno je za Tan‌jug u tom tužilaštvu.

Pored toga naloženo je da se protiv nje podnese krivična prijava zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

Oštećeni je zadobio lake tjelesne povrede.