Krvava svađa na Vračaru: Baka izbola supruga

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se izrekne hitna mjera za sprječavanje nasilja u porodici R.T. (79), osumnjičenoj da je noćas na Vračaru nožem izbola svog supruga.
Tužilaštvo je naložilo da se R.T. izrekne mjera privremeno udaljenje učinioca iz stana, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.
Pored toga naloženo je da se protiv nje podnese krivična prijava zbog krivičnog djela nasilje u porodici.
Oštećeni je zadobio lake tjelesne povrede.
