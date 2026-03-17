Sve više norveških političara pod istragom zbog veza sa Epstinom

Norveški parlament jednoglasno je glasao za osnivanje nezavisne istražne komisije koja će istražiti veze između Ministarstva spoljnih poslova i pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.

Prije današnjeg glasanja, premijer Jonas Gar Stere odao je počast Epštajnovim žrtvama i rekao da dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD jasno pokazuju da je „moguće kupiti i zloupotrebiti uticaj ako ste dovoljno bogati“, izvještava Gardijan .

Stere je rekao da su veze između Norvežana na „pozicijama od povjerenja i ključnog značaja“ dokazane u Epštajnovim dokumentima. „Postavljena su opravdana pitanja o tome da li su ti odnosi bili u suprotnosti sa zakonom i brojnim etičkim normama društva. Ključno je da se ove okolnosti i pitanja koja iz njih proizilaze razjasne, a činjenice stave na sto“, dodao je.

Visoki zvaničnici imenovani u dokumentima

Objavljivanje Epštajnovih dokumenata u januaru šokiralo je Norvešku nakon što su imenovane brojne visokorangirane ličnosti, uključujući prestolonasljednicu i bivšeg premijera.

Ministarstvo spoljnih poslova se takođe našlo u centru skandala nakon što je Odjeljenje za ekonomski kriminal, Økokrim, objavilo da istražuje Monu Jul, bivšu norvešku ambasadorku u Jordanu i Iraku, zbog sumnje na ozbiljnu korupciju dok je radila u ministarstvu.

Njen suprug, Terje Red-Larsen, takođe bivši diplomata i bivši predsjednik Međunarodnog instituta za mir, je pod istragom Okokrima zbog sumnje na saučesništvo u teškoj korupciji.

Advokat Mone Jul je rekao da ona „ne priznaje optužbe protiv nje“. Advokat Rod-Larsena je rekao da je uveren da će istraga pokazati „da nema osnova za krivičnu odgovornost“.

Par je bio dio male grupe diplomata koji su olakšali postizanje Oslo sporazuma od 1993. do 1995. godine. Epštajnovi dokumenti navodno otkrivaju da je Epštajn ostavio njihovoj djeci 10 miliona dolara i da je Red-Larsen imenovan za izvršioca Epštajnovog testamenta 2017. godine, što je kasnije poništeno.

Okokrim takođe istražuje Torbjorna Jaglanda, bivšeg laburističkog premijera, bivšeg predsjednika Nobelovog komiteta i bivšeg generalnog sekretara Savjeta Evrope, koji je optužen za ozbiljnu korupciju. Njegov advokat je rekao da „vjeruje da ne postoje okolnosti koje bi dovele do krivične odgovornosti“.

U dokumentima se pominje i Berge Brende, bivši ministar spoljnih poslova. On je podnio ostavku na mjesto predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma nakon njihovog objavljivanja. Samo pominjanje imena u Epštajnovim dokumentima ne predstavlja krivično djelo.

U međuvremenu, prestolonaslednica Mete-Marit je pod pritiskom da objasni svoju dugogodišnju vezu sa američkim finansijerom.

Vraćanje javnog poverenja

Pored kontakata norveških političara i državnih službenika sa Epštajnom, nadzorni odbor je najavio da će komisija istražiti i „norveške kandidature za visoke pozicije u međunarodnim organizacijama“ i „dodjelu i korišćenje razvojne pomoći“.

U svom govoru parlamentu, Stere je rekao da se slaže da dokumenti pokreću „ozbiljna pitanja“ na koja se mora odgovoriti kako bi se obnovilo povjerenje javnosti. Najavio je da će vlada „detaljno proučiti“ izvještaj nezavisne komisije kada bude završen.

Dodao je da Ministarstvo spoljnih poslova već preispituje dodjeljene grantove i kontakte koje je imalo sa Međunarodnim institutom za mir. Međutim, naglasio je da Ministarstvo spoljnih poslova radi „važan i dobar posao za Norvešku“ i doprinosi „sposobnosti zemlje da se zalaže za pravedniji i mirniji svijet“.

Iako je rekao da svi aspekti njihovog rada moraju biti „otvoreni i dostupni za diskusiju, nadzor i kritički osvrt“, oni ne bi trebalo da budu „predmet sumnje. Pogotovo ne u današnjoj situaciji, kada se krši međunarodno pravo i kada moćne države izgleda spuštaju prag za upotrebu vojne sile“, rekao je. Povjerenje u javne službenike, naglasio je, „ključno je za našu demokratiju“.

„Mi smo i moramo uvijek biti otvoreni za poboljšanja i učenje iz grešaka. Zato je važno da se pitanja koja je pokrenulo objavljivanje Epštajnovih dokumenata sada temeljno istraže“, zaključio je.

Per-Vili Amundsen, predsednik Odbora za nadzor i ustavna pitanja, rekao je: „Ovaj slučaj pokreće ozbiljna pitanja o kontaktima sa kriminalcima i korupciji u državnoj administraciji.“ Amundsen, član krajnje desničarske Partije progresa, dodao je: „Ako se dokaže, to bi moglo prouzrokovati trajnu štetu poverenju. Slučaj stoga zahtijeva vanredne mjere kako bi se to povjerenje obnovilo.“