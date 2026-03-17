Tramp opleo po Starmeru i Makronu: "Ubrzo odlazi sa funkcije"

Izvor:

SRNA

17.03.2026

19:20

Komentari:

0
Трамп оплео по Стармеру и Макрону: "Убрзо одлази са функције"
Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će francuski predsjednik Emanuel Makron ubrzo otići sa funkcije.

Tramp je izrazio razočaranje stavovima Makrona i britanskog premijera Kira Starmera o američko-izraelskoj vojnoj operaciji protiv Irana.

Nakon bilateralnog sastanka sa irskim premijerom Majklom Martinom, Tramp je rekao da je bio razočaran jer je Starmer bio spreman da pošalje dva nosača aviona nakon pobjede.

"Trenutno nema nosača aviona", dodao je Tramp.

Prema njegovim riječima, SAD još nisu spremne da okončaju vojnu operaciju protiv Irana, ali će to učiniti u bliskoj budućnosti.

Donald Tramp

Kir Starmer

Emanuel Makron

Pročitajte više

Трамп: САД би требале преиспитати своје чланство у НАТО-у

Svijet

Tramp: SAD bi trebale preispitati svoje članstvo u NATO-u

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Zauzimanje Kube velika čast

10 h

0
Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Svijet

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

12 h

6
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Rat sa Iranom može biti okončan već ove sedmice

21 h

0

Više iz rubrike

Испливао скандал: Амерички генерал оставио повјерљива документа у возу - био пијан?

Svijet

Isplivao skandal: Američki general ostavio povjerljiva dokumenta u vozu - bio pijan?

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Jeziva tragedija u Beču: Pala skela, poginule četiri osobe!

1 h

0
Трамп: САД би требале преиспитати своје чланство у НАТО-у

Svijet

Tramp: SAD bi trebale preispitati svoje članstvo u NATO-u

1 h

0
Толико о "европским вриједностима": Брисел намјерава да укине вето Мађарске?

Svijet

Toliko o "evropskim vrijednostima": Brisel namjerava da ukine veto Mađarske?

2 h

0

