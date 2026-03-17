Tramp opleo po Starmeru i Makronu: "Ubrzo odlazi sa funkcije"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će francuski predsjednik Emanuel Makron ubrzo otići sa funkcije.

Tramp je izrazio razočaranje stavovima Makrona i britanskog premijera Kira Starmera o američko-izraelskoj vojnoj operaciji protiv Irana.

Nakon bilateralnog sastanka sa irskim premijerom Majklom Martinom, Tramp je rekao da je bio razočaran jer je Starmer bio spreman da pošalje dva nosača aviona nakon pobjede.

"Trenutno nema nosača aviona", dodao je Tramp.

Prema njegovim riječima, SAD još nisu spremne da okončaju vojnu operaciju protiv Irana, ali će to učiniti u bliskoj budućnosti.