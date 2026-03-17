Toliko o "evropskim vrijednostima": Brisel namjerava da ukine veto Mađarske?

17.03.2026
17:36
Evropska komisija planira da ukine mađarski veto na zajam od 90 milijardi evra Kijevu za 2026. i 2027. godinu, saopštila je portparol Komisije Paula Pinjo.
"Nemamo vijesti o 20. paketu sankcija, ali smo posvećeni njegovom usvajanju. Što se tiče finansiranja Kijeva, razgovori se nastavljaju i nadamo se postizanju napretka po tom pitanju uoči samita EU", rekla je Pinjova na brifingu u Briselu.
Samit EU zakazan je za četvrtak i petak, 19. i 20. mart, podsjeća TASS.
