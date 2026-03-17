Drama u Beču: Traga se za zatrpanim ljudima?

Prava drama odvija se u Beču gdje brojne vatrogasne i spasilačke ekipe pretražuju ruševine ispod kojih je, kako se sumnja, nekoliko radnika.

Prema prvim informacijama, došlo je do urušavanja prilikom građevinskih radova u dvorištu jedne stare zgrade.

Prolaznici su primijetili veliki broj pripadnika hitnih službi na licu mjesta. Kako navodi "Hojte", područje nadlijeću dronovi.

Sumnja se da su pod ruševinama zarobljeni radnici koji su bili angažovani na radovima renoviranja tavanskog prostora.

U prvom trenutku bilo je nejasno šta se tačno urušilo na ljude. Iz vatrogasne službe su naveli da je akcija u toku.

"Tokom građevinskih radova u dvorištu, skele i delovi oplate, kao i velike količine betona, urušili su se", naveli su iz vatrogasne službe.

Großeinsatz

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦‍♀️🤦🤦‍♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) March 17, 2026

Nekoliko ljudi se vodi kao nestalo i zatrpano je. Na licu mjesta je 100 pripadnika hitnih službi i 30 vozila.

Kako pišu austrijski mediji spasioci moraju da "kopaju kroz beton", ponekad alatom, ponekad golim rukama, prenosi "Telegraf".