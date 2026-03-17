Nova vlast, nove mjere: Zabranjen alkohol u glavnom gradu

Sirijske vlasti zabranile su alkohol u restoranima i barovima u Damasku, navodi se u novoj uredbi Vlade.

Prema uredbi koju je izdala pokrajina Damask, licence za noćne klubove i barove pretvaraju se u licence za kafiće i ograničavaju prodaju alkohola na zatvorene flaše koje se mogu samo ponijeti, i to jedino u pretežno hrišćanskim područjima.

Svaki lokal koji prodaje alkohol mora biti udaljen najmanje 75 metara od vjerskih objekata i škola, te najmanje 20 metara od bezbjednosnih objekata. Vlasnicima barova se daju tri mjeseca da se usklade sa novim propisima.

Jedan neimenovani vlasnik bara u Damasku rekao je da će zatvoriti svoj objekat i da je već neko vrijeme očekivao takav dekret, jer je primijetio nagli pad broja kupaca otkako je islamistička vlada preuzela vlast u toj zemlji.

Mnogi restorani su već promijenili način na koji služe alkohol ili su potpuno prestali nakon što su pobunjenici predvođeni Ahmedom el Šarom, bivšim komandantom "Al Kaide", pobijedili snage predsjednika Bašara el Asada u decembru 2024. godine, nakon 13 godina građanskog rata.

U pojedinim restoranima sa menija su izbrisani pivo i vino ili su vlasnici počeli da služe alkoholna pića u čašama za čaj.

Mohamed el Abdulah, direktor Sirijskog centra za pravdu i odgovornost sa sjedištem u Vašingtonu, osporio je pravni osnov za mjeru protiv prodaje alkohola, rekavši da postojeći sirijski zakoni ne zabranjuju konzumiranje ili prodaju alkoholnih pića.

Odražavajući strožu primjenu vjerskog konzervativizma, vlasti su takođe preduzele mjere kako bi se poštovao post tokom islamskog mjeseca ramazana.

Neimenovana žena zaposlena u oblasti Salamija u Hami uhapšena je zbog prekida posta. Javni tužilac ju je optužio za "kršenje javnog morala".

Zaposlene u pekari u blizini Damaska otpustilo je lokalno vijeće iz istog razloga.