Provalio u sistem povjerljivih podataka i ostavio prijeteću poruku

Strani haker je prije tri godine provalio u sistem FBI-ja i pristupio povjerljivim dokumentima vezanim za istragu o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epštajnu.

Provala se dogodila u kancelariji FBI-ja u Njujorku, otkrivaju nedavno objavljeni dokumenti Ministarstva pravde i izvor upoznat sa slučajem, piše Rojters .

Ovo je prvi put da su objavljeni detalji o tome ko je pristupio serveru, uključujući tvrdnje da je u pitanju bio strani haker. U saopštenju, FBI je opisao incident kao „izolovan“. „FBI je ograničio pristup zlonamernom akteru i sanirao mrežu. Istraga je u toku, tako da trenutno nemamo daljih komentara“, navodi se.

Interesovanje stranih obavještajnih službi

Iako izvor tvrdi da je upad bio djelo sajber kriminalca, a ne strane vlade, incident podvlači potencijalnu obaveštajnu vrijednost Epštajnovih dosijea. Objavljivanje dokumenata od strane Ministarstva pravde otkrilo je veze pokojnog finansijera sa istaknutim pojedincima iz svijeta politike, finansija, nauke i biznisa, što je podstaklo istrage u nekoliko zemalja.

Svijet Pokrenuta nova istraga na Epstinovom imanju zbog sumnje da su tamo sakrivena tijela žrtava

„Ko ne bi pokušao da dođe do Epštajnovih dosijea da ste Rusi ili neko drugi ko traži kompromitujuće materijale?“, rekao je Džon Lindzi, koji istražuje ulogu novih tehnologija u globalnoj bezbjednosti na Tehnološkom institutu Džordžije. „Bio bih šokiran da strane obavještajne agencije ozbiljno ne razmatraju Epštajnove dosijee kao metu.“

Provala u februaru 2023

Do provale je došlo nakon što je server u Laboratoriji za forenziku eksploatacije djece u kancelariji FBI-ja u Njujorku ostao nezaštićen. Prema izvoru i dokumentima, server je nenamjerno ostavio ranjivim specijalni agent Aron Spivak dok je pokušavao da se snađe u složenim procedurama agencije za rukovanje digitalnim dokazima.

Vremenska linija koju je sastavio Spivak, a koja je dio objavljenih Epštajnovih dokumenata, navodi da se upad dogodio 12. februara 2023. godine. Proboj je otkriven dan kasnije, kada je Spivak pronašao tekstualnu datoteku na svom računaru koja ga je upozorila da je njegova mreža ugrožena.

Dalja istraga je otkrila tragove neobične aktivnosti na serveru, koja je „uključivala pretragu određenih datoteka povezanih sa istragom Epštajna“. U dokumentima se ne navodi kojim datotekama je pristupljeno, da li su podaci preuzeti ili ko je bio haker.

Bizarna komunikacija između hakera i FBI-ja

Izvor upoznat sa slučajem navodi da je upad izvršio strani haker koji u početku nije shvatio da je prodro u server policijske agencije. Haker je navodno izrazio gađenje zbog prisustva slika zlostavljanja djece na uređaju i ostavio poruku u kojoj je prijetio da će prijaviti vlasnika servera FBI-ju.

Svijet Poznato ko je naslijedio Epstonove milione

Zvaničnici FBI-ja smirili su situaciju ubjeđujući hakera da su oni zapravo FBI. To su uradili, između ostalog, uspostavljanjem video poziva sa hakerom tokom kojeg su mu pokazali svoje zvanične značke na veb kameri. Rojters nije uspio da utvrdi ko je haker, iz koje zemlje djeluje, šta je uradio sa podacima kojima je pristupio, niti da li je preduzeta bilo kakva mjera da se on identifikuje i kazni.

Spivak je u saopštenju rekao istražiteljima da se osjeća kao „žrtveni jarac“ i da je neuspjeh posljedica suprotstavljenih internih politika FBI-ja i pogrešnih smjernica za informacione tehnologije. Mnogi dokumenti Ministarstva pravde o slučaju Epštajn ostaju u velikoj mjeri redigovani ili potpuno povjerljivi. Trampova administracija kaže da je to da bi se zaštitio identitet žrtava i tekuće istrage.