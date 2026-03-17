Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 22. kolu

Autor:ATV
17.03.2026
20:12
Komentari:0
Loto rezultati 22. kola, koje je izvučeno 17. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 11, 21, 19, 24, 20, 38, 36. Loto sedmica u iznosu od 9.300.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 9.300.000 KM izvučeni su brojevi:
11, 21, 19, 24, 20, 38, 36
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.990.000 KM izvučeni su brojevi:
9, 39, 25, 11, 15, 14, 1.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 22. kolu iznosila je 240.000 KM, izvučeni su brojevi:
6 1 7 2 5 9
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
