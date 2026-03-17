Samohranom ocu Goranu Petrušiću iz Maslovara potrebna pomoć

Goran Petrušić prije dvije godine imao je tešku saobraćajnu nesreću. Od tada je u invalidskim kolicima. Nadu da će samohrani otac ponovo stati na svoje noge dali su mu ljekari u Nišu.

"Osjećam noge. Imam grčeve koji nisu dali da atrofiraju mišići. Sad, ima nade. Bio sam u Nišu na pregledu gdje su rekli da dođem na rehabilitaciju u trajanju od tri mjeseca", rekao je Goran Petrušić –Maslovare, Kotor Varoš.

Sve to košta oko 40.000 maraka. Za Gorana i njegovu porodicu to je nedostižan iznos. Zato su prijatelji iz Maslovara i Pribinića pokrenuli humanitarnu akciju.

"Svi smo dobre volje da damo svoje lične doprinose. Poznajemo i dosta privrednih subjekata koji mogu pomoći. Daćemo sve od sebe", rekao je Milorad Bojić, Maslovare, Kotor Varoš.

"Treba se odraditi hitno jer svaki dan razvlačenja je njemu dan nade manje. I zato smo odmah krenuli u akciju čim je izvršen prvi pregled", rekao je Mirko Nikolić Pribnić, Teslić.

U pomoć dobrih ljudi uzda se i Goranova porodica. O mladiću sada brinu majka, otac i njegov maloljetni sin.

Samohranom ocu iz Maslovara potrebna pomoć

"Sad kad je u kolicima puno je gore i za njega i za mene. Bio sam sve Boga molio, krstio se, i išao sam u crkvu, molio Boga da prohoda", rekao je Viktor Petrušić Goranov sin, 12 godina.

"Samo da nama Goran prohoda pa kad bih noćas umrla. To bih najviše voljela", rekla je Jovanka Petrušić, Goranova majka.

A svi oni koji su u mogućnosti porodici Petrušić mogu pomoći uplatom na žiro račun Goranovog oca koji vidite na ekranu. U Maslovarama će biti postavljene i humanitarne kutije. Svi se nadaju – sredstva će što prije prikupiti kako bi Goran ponovo stao na svoje noge.

UniCredit Bank

Zoran Petrušić

5352180007520524