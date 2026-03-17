Inspekcija nastavila s kontrolama pumpi: Nove kazne zbog poskupljenja goriva

U okviru kontrole poštovanja propisa i mjera neposredne kontrole cijena koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni tržišni inspektorat je od 9. do 13. marta izvršio inspekcijski nadzor na ukupno 13 benzinskih pumpi u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

U nadzorima je utvrđeno da su dvije benzinske pumpe pri kalkulaciji maloprodajnih cijena prekoračile maksimalnu dozvoljenu maržu u iznosu od 0,25 KM po litru u maloprodaji. Za utvrđene prekršaje subjektima nadzora biće izdati prekršajni nalozi u iznosu od 14.000 KM.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) upozoravaju privredna društva koja vrše promet naftnih derivata da su se pri kalkulaciji veleprodajnih i maloprodajnih cijena dužna pridržavati mjera neposredne kontrole cijena, te podsjećaju da je maksimalna dozvoljena marža u veleprodaji 0,06 KM po litru derivata, a u maloprodaji 0,25 KM.

Republika Srpska Cvijanović razgovarala sa Pošom: Odnosi Srpske i Mađarske zasnovani na međusobnom povjerenju

– Prije svake promjene cijene, benzinske pumpe dužne su Federalnom ministarstvu trgovine dostaviti obavijesti o promjeni cijena (OPC obrasce). Cijene goriva mogu se mijenjati jednom u periodu od 24 sata, a nove cijene stupaju na snagu narednog dana od 00.01 sat – ističu u saopštenju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Potrošači mogu koristiti mobilnu aplikaciju FMT FBiH Oil Info, putem koje mogu u realnom vremenu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH, te provjeriti cijene na različitim lokacijama, ali i prijaviti eventualne nepravilnosti ukoliko postoji razlika između istaknute cijene na pumpi i cijene po kojoj se gorivo naplaćuje, piše Faktor.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja provođenje inspekcijskog nadzora na benzinskim pumpama u skladu s procjenom rizika i zahtjevima zaštite javnog interesa i potrošača. Na benzinskim pumpama koje su zatečene u prekršaju biće vršeni i kontrolni inspekcijski nadzori, kako bi se spriječilo eventualno dalje sticanje protivpravne koristi na štetu potrošača.

Svijet Zavladala panika zbog neviđenog širenja meningitisa: Mladi čekaju antibiotike

Uz redovne kontrole koje se vrše po zahtjevu Federalnog ministarstva trgovine, Federalni tržišni inspektorat vrši inspekcijski nadzor na benzinskim pumpama i na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o kontroli cijena u FBiH, Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, te Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga, kojim su distributeri naftnih derivata obavezni dostavljati podatke o promjeni maloprodajnih cijena i marži na obrascima (OPC i OPM), saopšteno je iz FUZIP-a.