Inspekcija nastavila s kontrolama pumpi: Nove kazne zbog poskupljenja goriva

Izvor:

Faktor.ba

17.03.2026

15:37

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
U okviru kontrole poštovanja propisa i mjera neposredne kontrole cijena koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni tržišni inspektorat je od 9. do 13. marta izvršio inspekcijski nadzor na ukupno 13 benzinskih pumpi u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

U nadzorima je utvrđeno da su dvije benzinske pumpe pri kalkulaciji maloprodajnih cijena prekoračile maksimalnu dozvoljenu maržu u iznosu od 0,25 KM po litru u maloprodaji. Za utvrđene prekršaje subjektima nadzora biće izdati prekršajni nalozi u iznosu od 14.000 KM.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) upozoravaju privredna društva koja vrše promet naftnih derivata da su se pri kalkulaciji veleprodajnih i maloprodajnih cijena dužna pridržavati mjera neposredne kontrole cijena, te podsjećaju da je maksimalna dozvoljena marža u veleprodaji 0,06 KM po litru derivata, a u maloprodaji 0,25 KM.

– Prije svake promjene cijene, benzinske pumpe dužne su Federalnom ministarstvu trgovine dostaviti obavijesti o promjeni cijena (OPC obrasce). Cijene goriva mogu se mijenjati jednom u periodu od 24 sata, a nove cijene stupaju na snagu narednog dana od 00.01 sat – ističu u saopštenju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Potrošači mogu koristiti mobilnu aplikaciju FMT FBiH Oil Info, putem koje mogu u realnom vremenu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH, te provjeriti cijene na različitim lokacijama, ali i prijaviti eventualne nepravilnosti ukoliko postoji razlika između istaknute cijene na pumpi i cijene po kojoj se gorivo naplaćuje, piše Faktor.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja provođenje inspekcijskog nadzora na benzinskim pumpama u skladu s procjenom rizika i zahtjevima zaštite javnog interesa i potrošača. Na benzinskim pumpama koje su zatečene u prekršaju biće vršeni i kontrolni inspekcijski nadzori, kako bi se spriječilo eventualno dalje sticanje protivpravne koristi na štetu potrošača.

Uz redovne kontrole koje se vrše po zahtjevu Federalnog ministarstva trgovine, Federalni tržišni inspektorat vrši inspekcijski nadzor na benzinskim pumpama i na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o kontroli cijena u FBiH, Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, te Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga, kojim su distributeri naftnih derivata obavezni dostavljati podatke o promjeni maloprodajnih cijena i marži na obrascima (OPC i OPM), saopšteno je iz FUZIP-a.

