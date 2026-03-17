Ukradeni podaci iz Telekoma Srbija: "Htjeli da nas ucjenjuju"

17.03.2026

14:58

Kompanija Telekom Srbija objavila je da je došlo do, kako se navodi, krađe manjeg dijela podataka iz korisničke baze od strane za sada nepoznatih počinilaca.

„Riječ je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odjeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dijela kontaktirali sa ciljem da nas ucjenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni“, navedeno je u saopštenju Telekoma.

Kompanija Telekom Srbija intenzivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dijela.

„Bezbjednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i sve usluge se pružaju neometano. Vjerujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog djela“, navedeno je u saopštenju.

