Ukradeni podaci iz Telekoma Srbija: "Htjeli da nas ucjenjuju"

Kompanija Telekom Srbija objavila je da je došlo do, kako se navodi, krađe manjeg dijela podataka iz korisničke baze od strane za sada nepoznatih počinilaca.

„Riječ je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odjeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dijela kontaktirali sa ciljem da nas ucjenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni“, navedeno je u saopštenju Telekoma.

Kompanija Telekom Srbija intenzivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dijela.

„Bezbjednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i sve usluge se pružaju neometano. Vjerujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog djela“, navedeno je u saopštenju.