Stiže pomoć penzionerima sa minimalnim primanjima: Evo ko ima pravo

Izvor:

Tanjug

17.03.2026

13:31

Стиже помоћ пензионерима са минималним примањима: Ево ко има право
Foto: ATV

Podjela paketa solidarne pomoći penzionerima čije penzije ne prelaze najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, odnosno 34.201,32 dinara, počinje u petak, 20. marta u gradskim i opštinskim udruženjima penzionera širom Srbije.

Pravo na pakete solidarne pomoći imaju i penzioneri koji primaju i penziju iz inostranstva ukoliko iznos njihovih penzija u zbiru nije veći od 34.201,32 dinara.

Solidarna pomoć se dodjeljuje u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu, putem sprovođenja jedinstvene nabavke koja je povjerena Savezu penzionera Srbije, a koji radi i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija koji ih onda dalje dijele korisnicima.

Kako je propisano Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) prilikom utvrđivanja rang-liste za dodjelu solidarne pomoći prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi 34.201,32 dinara), kao i korisnici penzija stariji po godinama života.

Prema podacima PIO fonda za ovaj vid društvenog standarda ove godine je opredijeljeno 240 miliona dinara, što je kako naglašavaju značajno više u odnosu na sredstva utrošena za ove namene prethodnih godina i zahvaljujući tome pakete solidarne pomoći će tokom 2026. dobiti više od 100.000 penzionera.

