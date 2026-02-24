Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

Izvor:
ATV
24.02.2026
20:17
Komentari:0
Loto rezultati 16. kola, koje je izvučeno 24. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 1, 13, 16, 20, 25, 26, 28. Loto sedmica u iznosu od 8.117.151 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.117.151 KM izvučeni su brojevi:
1, 13, 16, 20, 25, 26, 28
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu od 3.579.370 KM izvučeni su brojevi:
21, 7, 18, 27, 37, 32
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 16. kolu iznosila je 1.955.940 KM, izvučeni su brojevi:
6 2 2 9 4 9
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Gradovi i opštine
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Zdravlje
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
7 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu