Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

ATV

24.02.2026

20:17

Лото / Лутрија
Loto rezultati 16. kola, koje je izvučeno 24. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 1, 13, 16, 20, 25, 26, 28. Loto sedmica u iznosu od 8.117.151 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 16. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 8.117.151 KM izvučeni su brojevi:

1, 13, 16, 20, 25, 26, 28

Loto plus rezultati, 16. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu od 3.579.370 KM izvučeni su brojevi:

21, 7, 18, 27, 37, 32

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 16. kolo

Džoker igra u 16. kolu iznosila je 1.955.940 KM, izvučeni su brojevi:

6 2 2 9 4 9

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

