Vrijedi li stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

Vrijedi li ona stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

Ovo voće je dostupno tokom cijele godine, cjenovno pristupačno i bogato hranljivim materijama. Ipak, velika je razlika između toga da jabuku pojedemo povremeno i da je jedemo svakog dana.

Jabuke su izvor vlakana, posebno pektina, kao i antioksidanasa poput polifenola i kvercetina, kojeg najviše ima u kori. Upravo te supstance najviše doprinose njihovim zdravstvenim efektima. Jedna velika jabuka ima oko 116 kalorija i više od pet grama vlakana, što je značajan doprinos dnevnim potrebama.

Za ovo jeftino voće kažu da može zamijeniti skupe lijekove za holesterol

Ako jabuku jedemo svakodnevno, prve promjene najčešće se primjete u probavi. Zahvaljujući vlaknima, stolica može postati redovna, a osjećaj sitosti trajati duže. Dugoročno, kombinacija vlakana i antioksidanasa može pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa energije tokom dana.

Kod nekih osoba, naročito onih sa osetljivom probavom, jabuke mogu izazvati nadutost. Taj efekat je obično privremen i blaži ako se jabuka jede uz obrok, a ne na prazan stomak.

Redovna konzumacija može imati i pozitivan uticaj na zdravlje srca. Istraživanja su pokazala da svakodnevno jedenje jabuka može doprinijeti snižavanju ukupnog i LDL holesterola, naročito ako se konzumiraju tokom dužeg perioda.

Postoje i naznake da redovna konzumacija jabuka može biti povezana s manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, vjerovatno zbog povoljnog uticaja na regulaciju šećera u krvi i osetljivost na insulin.

Važno je naglasiti da jabuka sama po sebi nije čudesno rešenje. Međutim, kao dio uravnotežene ishrane može biti jednostavna, svakodnevna navika koja dugoročno donosi koristi – posebno ako se jede cijela, s korom, gdje se nalazi najveći dio vrijednih sastojaka.