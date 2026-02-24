Logo
Large banner

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

Izvor:

SRNA

24.02.2026

11:49

Komentari:

0
Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

U mjestu Potkrajevi na dionici magistralnog puta Sarajevo–Sokolac ponovo je aktivno klizište koje ugrožava bezbjednost saobraćaja, a za trajnu sanaciju potrebna je izgradnja šipova i kompletan geotehnički projekat jer dosadašnji radovi predstavljaju samo privremeno rješenje, izjavio je Srni tehnički direktor u preduzeću "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

Buloščić je pojasnio da teren na ovom lokalitetu konstantno tone zbog velikih količina podzemnih voda koje prolaze na dubinama većim od četiri do pet metara, do kojih trenutno dopire mehanizacija.

Predstavnici "Puteva Republike Srpske" snimili teren

On je naveo da je rađena samo sanacija završenog sloja, a da su predstavnici "Puteva Republike Srpske" snimili teren i uradili geodeziju za projekat za trajno rješenje.

Buloščić je rekao da će tek na osnovu tih podataka projektant moći da predloži adekvatno rješenje, najvjerovatnije izgradnju šipova kako bi se klizište trajno saniralo.

Klizište sanirano 2023. godine

Klizište je sanirano 2023. godine, ali se ove godine ponovo pojavilo.

Oštećeno je oko 100 metara kolovoza, koji je ispucao i počeo da klizi.

Mještani koji žive u neposrednoj blizini klizišta izrazili su zabrinutost za bezbjednost svojih stambenih i pomoćnih objekata, ističući da strahuju od novog pomjeranja tla ukoliko ne bude pronađeno trajno rješenje.

Podijeli:

Tagovi :

Romanija

klizište

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

Društvo

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

6 min

0
Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

Ekonomija

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

30 min

0
Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини

Svijet

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

32 min

0
У БиХ испоручене су желе бомбоне поријеклом из Јапана које представљају ризик од гушења, посебно код мале дјеце.

Društvo

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

38 min

0

Više iz rubrike

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

Društvo

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

6 min

0
У БиХ испоручене су желе бомбоне поријеклом из Јапана које представљају ризик од гушења, посебно код мале дјеце.

Društvo

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

38 min

0
Породиљи из Бањалуке дијагностиковано мождано крварење, хитно превезена у Београд

Društvo

Porodilji iz Banjaluke dijagnostikovano moždano krvarenje, hitno prevezena u Beograd

1 h

0
Адитиви у храни "пале ватру" у цријевима: Од ових намирница из маркета нема горих, а купујемо их стално

Društvo

Aditivi u hrani "pale vatru" u crijevima: Od ovih namirnica iz marketa nema gorih, a kupujemo ih stalno

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner