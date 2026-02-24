Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

U mjestu Potkrajevi na dionici magistralnog puta Sarajevo–Sokolac ponovo je aktivno klizište koje ugrožava bezbjednost saobraćaja, a za trajnu sanaciju potrebna je izgradnja šipova i kompletan geotehnički projekat jer dosadašnji radovi predstavljaju samo privremeno rješenje, izjavio je Srni tehnički direktor u preduzeću "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

Buloščić je pojasnio da teren na ovom lokalitetu konstantno tone zbog velikih količina podzemnih voda koje prolaze na dubinama većim od četiri do pet metara, do kojih trenutno dopire mehanizacija.

Predstavnici "Puteva Republike Srpske" snimili teren

On je naveo da je rađena samo sanacija završenog sloja, a da su predstavnici "Puteva Republike Srpske" snimili teren i uradili geodeziju za projekat za trajno rješenje.

Buloščić je rekao da će tek na osnovu tih podataka projektant moći da predloži adekvatno rješenje, najvjerovatnije izgradnju šipova kako bi se klizište trajno saniralo.

Klizište sanirano 2023. godine

Klizište je sanirano 2023. godine, ali se ove godine ponovo pojavilo.

Oštećeno je oko 100 metara kolovoza, koji je ispucao i počeo da klizi.

Mještani koji žive u neposrednoj blizini klizišta izrazili su zabrinutost za bezbjednost svojih stambenih i pomoćnih objekata, ističući da strahuju od novog pomjeranja tla ukoliko ne bude pronađeno trajno rješenje.