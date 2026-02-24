Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Izvor:
ATV
24.02.2026
11:12
U BiH isporučene su žele bombone porijeklom iz Japana koje predstavljaju rizik od gušenja, posebno kod male djece, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Riječ je o gumenim bombonama "Hello Kitty Apfel Koniac Gelee", pakovanje od 150 grama.
Agencija za bezbjednost hrane BiH obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje da je BiH na popisu zemalja u koje su isporučene ove bombone.
Agencija je sve raspoložive informacije dostavila nadležnim inspekcijskim tijelima na dalje postupanje.
