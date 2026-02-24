U Srpskoj rođene 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 13 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, tri u Doboju, po dvije u Prijedoru, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju, a jedna beba u Foči.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Doboju tri djevojčice, u Prijedoru i Nevesinju po dva dječaka, u Bijeljini i Trebinju po dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, a u Foči jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Gradišci.