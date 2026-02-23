Počeo Vaskršnji post - koliki budžet je dovoljan?

Riba i povrće oslonac su ishrane u narednim danima Vaskršnjeg posta. Ribarnice na banjalučkoj tržnici, veliki broj kupaca dočekale su spremne..

Sa početkom Vaskršnjeg posta, gužve na banjalučkoj tržnici sve su veće. Najtraženiji proizvod je riba. Pitanje je samo da li su cijene ove godine prihvatljive za kupce ili će nam i post postati luksuz?

Sudeći prema riječima kupaca, cijene ribe, za sada nisu visoke.

"Ja često i postim cijeli post. Ma nemam ja pojma, kad mi treba ja kupim i uopšte ne gledam", "Nije toliko cijena se ni promijenila, ja skuša, pastrmka, tako to","Nisu cijene uopšte strašne na osnovu prošle godine", rekli su građani za ATV.

Najviše se traže svježe ribe – pastrmka i šaran, a osim slatkovodnih veliko je interesovanje za oslić, girice o druge. Sve u svemu, prodavci se ne žale.

"Kao i obično i svake godine odmah prve sedmice mnogo veća potražnja za ribom kao što i vidite", izjavio je trgovac Đoko Vučić.

"Ne žale se vjerujte, samo nam je pastrmka evo poskupila, a ovo je sve ista cijena kako je bilo i prošle godine. Jedu ribu, zdrava je riba i ne žale se ljudi", ističe prodavac Ljiljana Vujinović.

Na tezgama sa voćem i povrćem situacija drugačija. Dok jedni bilježe dobre promete, drugi tvrde – kupaca sve manje.

"Pa da ti kažem nešto evo baš smo malo i razočarani post počinje s slabo se traži. Ali nema naroda, kratko i jasno nema naroda", rekla je prodavac Zora Janjetović.

"Sve je manje i manje što se tiče i prodaje i posjećenosti i svega", dodala je prodavac Dragica.

Razlog tome su kako kažu kupci, visoke cijene povrća i voća.

"Pa malo je skupo za naš standard, ali ono što se mora koliko ko može","Evo ovo suvo voće, to je sad, bar za mene. Ja ga inače često i kupujem, a pogotovo kad krenu dani posta, onda to je baš pravo. Da ti pravo kažem ovo je ludilo","Jesam, pošto nisam odavde ne znam prave cijene, zadovoljan sam", navode građani.

Kada se sve uzme u obzir, osim mirnog uma i dobre volje na kvalitet posta uticaće, svakako i kućni budžet.