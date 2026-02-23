Logo
Large banner

Počeo Vaskršnji post - koliki budžet je dovoljan?

Izvor:

ATV

23.02.2026

19:33

Komentari:

0

Riba i povrće oslonac su ishrane u narednim danima Vaskršnjeg posta. Ribarnice na banjalučkoj tržnici, veliki broj kupaca dočekale su spremne..

Sa početkom Vaskršnjeg posta, gužve na banjalučkoj tržnici sve su veće. Najtraženiji proizvod je riba. Pitanje je samo da li su cijene ove godine prihvatljive za kupce ili će nam i post postati luksuz?

Sudeći prema riječima kupaca, cijene ribe, za sada nisu visoke.

"Ja često i postim cijeli post. Ma nemam ja pojma, kad mi treba ja kupim i uopšte ne gledam", "Nije toliko cijena se ni promijenila, ja skuša, pastrmka, tako to","Nisu cijene uopšte strašne na osnovu prošle godine", rekli su građani za ATV.

Najviše se traže svježe ribe – pastrmka i šaran, a osim slatkovodnih veliko je interesovanje za oslić, girice o druge. Sve u svemu, prodavci se ne žale.

"Kao i obično i svake godine odmah prve sedmice mnogo veća potražnja za ribom kao što i vidite", izjavio je trgovac Đoko Vučić.

"Ne žale se vjerujte, samo nam je pastrmka evo poskupila, a ovo je sve ista cijena kako je bilo i prošle godine. Jedu ribu, zdrava je riba i ne žale se ljudi", ističe prodavac Ljiljana Vujinović.

Na tezgama sa voćem i povrćem situacija drugačija. Dok jedni bilježe dobre promete, drugi tvrde – kupaca sve manje.

"Pa da ti kažem nešto evo baš smo malo i razočarani post počinje s slabo se traži. Ali nema naroda, kratko i jasno nema naroda", rekla je prodavac Zora Janjetović.

"Sve je manje i manje što se tiče i prodaje i posjećenosti i svega", dodala je prodavac Dragica.

Razlog tome su kako kažu kupci, visoke cijene povrća i voća.

"Pa malo je skupo za naš standard, ali ono što se mora koliko ko može","Evo ovo suvo voće, to je sad, bar za mene. Ja ga inače često i kupujem, a pogotovo kad krenu dani posta, onda to je baš pravo. Da ti pravo kažem ovo je ludilo","Jesam, pošto nisam odavde ne znam prave cijene, zadovoljan sam", navode građani.

Kada se sve uzme u obzir, osim mirnog uma i dobre volje na kvalitet posta uticaće, svakako i kućni budžet.

Podijeli:

Tagovi :

Riba

Vaskršnji post

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp poslao poruku Meksiku poslije ubistva El Menča: "Pojačajte akciju"

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ne vjerujte im ni riječ: Ljudi rođeni u ovom znaku su pravi manipulatori

3 h

0
Риба пост посна трпеза

Savjeti

Jednostavni savjeti za savršeno prženu ribu

3 h

0

Više iz rubrike

Теолог објаснио суштину Васкршњег поста, није ствар у храни коју ћемо јести

Društvo

Teolog objasnio suštinu Vaskršnjeg posta, nije stvar u hrani koju ćemo jesti

3 h

0
Православље, црква

Društvo

Ako postite, ne treba to da govorite: Sveto pravilo mnogi su zaboravili

5 h

0
Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

Društvo

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

6 h

0
Топлотна звијер хита ка нама; Посљедице ће бити озбиљне

Društvo

Toplotna zvijer hita ka nama; Posljedice će biti ozbiljne

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

22

16

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

22

15

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

22

13

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

22

08

Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner