Toplotna zvijer hita ka nama; Posljedice će biti ozbiljne

Vremenska situacija u Evropi se drastično mijenja, piše meteorološki portal Severe Weather Europe. Biće pogođen i Balkan.

Nakon skoro mjesec dana neprekidnih kiša, snijega i poplava u Španiji, Portugalu i na Mediteranu, kontinent ulazi u period neuobičajeno toplog vremena.

Centralna Evropa i Balkan ove nedjelje doživjeće pravi "dah proleća", a negde će temperature dostići i 20°C, dok će u planinskim i brdskim predjelima doći do ubrzanog topljenja snega, sa mogućim poplavama u dolinama i priobalnim rekama.

A Taste of Spring for Europe as February ends - significantly warmer weather arrives!https://t.co/xtaoSfo4do — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) February 23, 2026

Šta je toplotna kupola i kako funkcioniše

Fenomen koji stoji iza ovih neuobičajeno toplih dana poznat je kao toplotna kupola. Radi se o stabilnom području visokog pritiska koje se razvija u višim slojevima atmosfere i deluje kao "poklopac", zadržava topli vazduh pri tlu i sprečava prodor hladnog vazduha iz polarnih oblasti.

Vazduh se podiže i spušta unutar kupole, što dovodi do neuobičajeno visokih temperatura u nizinama i ubrzanog topljenja snega u planinskim predelima.

U ekstremnim slučajevima, toplotna kupola može trajati nekoliko dana ili čak nedjelja, a posljedice osjećaju svi: priroda, ljudi i svakodnevni život.

U Alpima i drugim planinskim oblastima sa debelim snježnim pokrivačem, ubrzano topljenje snijega može izazvati porast rijeka i lokalne poplave. Rijeke u dolinama i pritoke većih reka mogu brzo narasti, pa lokalne vlasti upozoravaju na mogućnost vanrednih mera.

Dugotrajna izloženost visokim temperaturama može izazvati:

Toplotni udar

Dehidrataciju

Iscrpljenost

Posebno su ugroženi:

Stariji

Deca

Hronični bolesnici

Ljudi koji rade na otvorenom

Početak nedjelje (ponedjeljak - utorak)

Visok pritisak sa Iberijskog poluostrva i Mediterana polako se širi ka centralnoj Evropi. Već u ponedjeljak temperature će biti 6 - 10°C iznad proseka za februar u zapadnoj i južnoj Evropi.

Centralna Evropa, uključujući Njemačku, Češku i Austriju, počinje da osjeća uticaj toplotnog talasa, dok Balkan polako ulazi u period neuobičajeno toplog vremena.

Sredina nedjelje (srijeda - četvrtak)

Toplotna kupola potpuno preuzima kontrolu nad velikim dijelom Evrope. U nizinama Njemačke, Češke, Austrije, Slovenije i Hrvatske temperature dostižu 14 - 18°C, a u nekim dijelovima Balkana lokalno i do 20°C.

Alpi, koji su posljednjih nedjelja bili prekriveni snijegom, sada će doživjeti ubrzano topljenje, što može izazvati poplave u dolinama i priobalnim područjima rijeka. U kombinaciji sa mogućim kišnim padavinama, ovo može predstavljati ozbiljan izazov za lokalne vlasti i stanovništvo.

Kraj nedjelje (petak - nedjelja)

Toplota se širi ka istoku i jugoistoku Evrope, zahvatajući Italiju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i ostatak Balkanskog poluostrva. Temperature u tim regionima dostižu sredinu desetih, a lokalno i do 20°C.

Centralna i sjeverna Evropa, uključujući Dansku, južnu Švedsku i Norvešku, takođe će osetiti neuobičajeno visoke temperature, sa odstupanjima od 12–16°C iznad prosjeka za kraj februara.

Šta nas očekuje u martu

Iako toplotna kupola dominira krajem februara, meteorološki modeli pokazuju da bi početkom marta novi prodori sa Atlantika mogli donijeti promjenljivo i dinamično vrijeme.

Proljećni uslovi u februaru biće kratki, ali intenzivni. Pravi "dah proljeća" prije mogućeg povratka zimskih obrazaca.