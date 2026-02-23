Logo
Large banner

Davao 20 maraka mita, kažnjen sa 1.500

Izvor:

Glas Srpske

23.02.2026

13:48

Komentari:

1
Давао 20 марака мита, кажњен са 1.500
Foto: ATV

Đorđe Marjanović osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na novčanu kaznu od 1.500 KM, jer je policajcima dao 10 KM i pet evra da ga ne bi kaznili za saobraćajni prekršaj.

On je osuđen za krivično djelo davanje mita, a prema presudi ako ne plati kaznu u ostavljenom roku ona će biti zamijenjena zatvorom. Presudi je prethodio sporazum o priznanju krivice koji je on zaključio sa Republičkim tužilaštvom, a koji je sud prihvatio.

Prema presudi ukoliko Marjanović ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje.

- Ukoliko novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se 100,00 KM zamijeni jednim danom kazne zatvora. Ukoliko optuženi isplati samo dio novčane kazne, ostatak će se srazmjerno pretvoriti u kaznu zatvora, a ako optuženi isplati i ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će se obustaviti-stoji u presudi,

Prema optužnici Marjanović je mito dao policajcima 16. oktobra lani kada su ga zaustavili i kontrolisali u saobraćaju u Prijedoru.

- Kada mu je policajac saopštio da je nevezanje pojasa saobraćajni prekršaj i da zato slijedi kazna, Marjanović je rekao "može li da se ne piše kazna, da se dogovorimo, da mi vratite saobraćajnu". Potom je sam uzeo saobraćajnu i u nju stavio 10 KM i pet evra i rekao "ovo je za vas, da se počastite"-stoji u optužnici.

Obrazlažući presudu sudija Igor Cimeša kazao je da je sud kao olakšavajuće na strani optuženog cijenio njegovo priznanje u ranoj fazi postupka, neosuđivanost kao i porodične prilike i da je otac djeteta. Otežavajućih okolnosti nije bilo.

- Sud smatra da je izrečena kazna adekvatna i da će se s njom postići svrha – rekao je između ostalog sudija Cimeša.

Presudom je od optuženog i oduzeto 10 KM i pet evra koje je dao policajcima te će se taj novac nakon pravosnažnosti presude predati Ministarstvu pravde Republike Srpske, Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

(Glas Srpske)

Podijeli:

Tagovi :

mito

novac

Policija

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Дојаве о бомбама у сарајевским школама поново узнемириле ученике и родитеље

Gradovi i opštine

Dojave o bombama u sarajevskim školama ponovo uznemirile učenike i roditelje

2 h

0
Нова драма на Јахорини: Дијете висило са жичаре, пролазници покушавали да га спасу

Društvo

Nova drama na Jahorini: Dijete visilo sa žičare, prolaznici pokušavali da ga spasu

2 h

0
Сендвич

Zanimljivosti

Snimak iz fabrike sendviča užasava ljude: „Više ih nikada neću jesti“

3 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Prnjavorčanin osumnjičen da je sugrađaninu dao narkotikte od kojih je preminuo

3 h

0

Više iz rubrike

МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Prnjavorčanin osumnjičen da je sugrađaninu dao narkotikte od kojih je preminuo

3 h

0
Погинуо радник у Приједору: Забрањено кориштење скеле, рад на висини није био обезбијеђен

Hronika

Poginuo radnik u Prijedoru: Zabranjeno korištenje skele, rad na visini nije bio obezbijeđen

3 h

0
Гордана Вучић и Сања Максимовић, акција ”Ада”

Hronika

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

3 h

0
Супрузи главом лупао о комоду, полиција га спасила с вјешала!

Hronika

Supruzi glavom lupao o komodu, policija ga spasila s vješala!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

19

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

16

13

Netfliks: Preuzimanje Vorner brosa za 83 milijarde dolara korisno za industriju zabave

16

11

Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

16

06

Dijete se ugušilo zalogajem hrane

16

05

Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner