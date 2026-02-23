Davao 20 maraka mita, kažnjen sa 1.500

Izvor:
Đorđe Marjanović osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na novčanu kaznu od 1.500 KM, jer je policajcima dao 10 KM i pet evra da ga ne bi kaznili za saobraćajni prekršaj.
On je osuđen za krivično djelo davanje mita, a prema presudi ako ne plati kaznu u ostavljenom roku ona će biti zamijenjena zatvorom. Presudi je prethodio sporazum o priznanju krivice koji je on zaključio sa Republičkim tužilaštvom, a koji je sud prihvatio.
Prema presudi ukoliko Marjanović ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje.
- Ukoliko novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora na način da se 100,00 KM zamijeni jednim danom kazne zatvora. Ukoliko optuženi isplati samo dio novčane kazne, ostatak će se srazmjerno pretvoriti u kaznu zatvora, a ako optuženi isplati i ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će se obustaviti-stoji u presudi,
Prema optužnici Marjanović je mito dao policajcima 16. oktobra lani kada su ga zaustavili i kontrolisali u saobraćaju u Prijedoru.
- Kada mu je policajac saopštio da je nevezanje pojasa saobraćajni prekršaj i da zato slijedi kazna, Marjanović je rekao "može li da se ne piše kazna, da se dogovorimo, da mi vratite saobraćajnu". Potom je sam uzeo saobraćajnu i u nju stavio 10 KM i pet evra i rekao "ovo je za vas, da se počastite"-stoji u optužnici.
Obrazlažući presudu sudija Igor Cimeša kazao je da je sud kao olakšavajuće na strani optuženog cijenio njegovo priznanje u ranoj fazi postupka, neosuđivanost kao i porodične prilike i da je otac djeteta. Otežavajućih okolnosti nije bilo.
- Sud smatra da je izrečena kazna adekvatna i da će se s njom postići svrha – rekao je između ostalog sudija Cimeša.
Presudom je od optuženog i oduzeto 10 KM i pet evra koje je dao policajcima te će se taj novac nakon pravosnažnosti presude predati Ministarstvu pravde Republike Srpske, Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.
